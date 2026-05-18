Έγινε η μεγάλη κλήρωση στο Τζόκερ το οποίο μοίρασε 11,6 εκατ. ευρώ και βρέθηκε ένας και μοναδικός τυχερός που κέρδισε περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 32, 33, 36 και 40

Τζόκερ ο αριθμός: 8.

Στην κλήρωση του τζόκερ υπάρχει νικητής o οποίος κερδίζει το ποσό των 11,6 εκατ. ευρώ. Επίσης 17 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ. Το τυχερό δελτίο με τα 11,6 εκατ. ευρώ παίχτηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία. Ήταν μάλιστα τυχαία επιλογή.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 19/05/2026 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.