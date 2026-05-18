Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και το EU Follow-on Prospectus, η ΕΚΟ και ο Δήμος Ασπροπύργου, η Kongsberg Greece, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και κλειδώνει τον Σεπτέμβριο η εποπτική λίστα της AMLA

Το EU Follow-on Prospectus της ΔΕΗ

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με την Διοίκηση του Γιώργου Στάσση να κάνει χρήση του EU Follow-on Prospectus (Ενημερωτικό Δελτίο Συνέχειας της ΕΕ) το οποίο προβλέπει απλουστευμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης για εκδότες με αποδεδειγμένο ιστορικό παρουσίας στις αγορές. Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο σχεδιάστηκε ώστε να μειώσει το κόστος και το διοικητικό βάρος για εταιρείες που επιστρέφουν στις αγορές για νέα άντληση κεφαλαίων, χωρίς όμως να καταργείται η προστασία των επενδυτών. Η ΔΕΗ διαθέτει μακρά παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υπερκαλύπτει το βασικό κριτήριο του νέου πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο οι κινητές αξίες του εκδότη πρέπει να είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ για τουλάχιστον 18 συνεχόμενους μήνες πριν από τη δημόσια προσφορά ή τη νέα εισαγωγή τίτλων προς διαπραγμάτευση.

Σε αντίθεση με τα ειδικά πληροφοριακά έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού 2017/1129, όπως στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων, διασπάσεων ή ανταλλαγής τίτλων, το EU Follow-on Prospectus δεν συνιστά απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου. Πρόκειται για κανονικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται στην εποπτεία και έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει απλουστευμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης, δεδομένου ότι ο εκδότης είναι ήδη εισηγμένος και υπόκειται επί σειρά ετών σε υποχρεώσεις περιοδικής και συνεχούς ενημέρωσης της αγοράς. Το νέο καθεστώς δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή το προηγούμενο σύστημα απλουστευμένων ενημερωτικών δελτίων για δευτερογενείς εκδόσεις παρέμενε υπερβολικά κοντά στο πλήρες prospectus και δεν παρείχε ουσιαστική ελάφρυνση στους εκδότες.

Η έγκριση που παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του EU Follow-on Prospectus δεν αφορά στην οικονομική σκοπιμότητα της αύξησης κεφαλαίου, ούτε συνιστά αξιολόγηση της επένδυσης ή πιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. Η εποπτική αρχή εξετάζει πρωτίστως αν το ενημερωτικό δελτίο πληροί τις απαιτήσεις πληρότητας και συνέπειας που προβλέπει ο Κανονισμός 2024/2809, ώστε οι επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Παράλληλα, ελέγχεται αν η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς Συνέχειας (Follow-on), δηλαδή αν διαθέτει την απαιτούμενη περίοδο διαπραγμάτευσης και αν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περιοδικής και συνεχούς δημοσιοποίησης πληροφοριών που απορρέουν από το ενωσιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαφάνειας και κατάχρησης αγοράς.

Τέλος, η εποπτική διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο της ενσωμάτωσης των ήδη δημοσιοποιημένων πληροφοριών, όπως οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές ανακοινώσεις και στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο των κανόνων διαφάνειας, καθώς το EU Follow-on Prospectus βασίζεται ακριβώς στην παραδοχή ότι ο εκδότης είναι ήδη γνωστός στην αγορά και η πληροφόρηση δεν ξεκινά από μηδενική βάση.

Η Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ξεκινά από σήμερα τη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών της σχετικά με τον Λογαριασμό Προνομίων, μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απαγορεύει την επιβολή της χρέωσης των 0,80 ευρώ στους πελάτες της τράπεζας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η νέα διαδικασία ενημέρωσης των πελατών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά οφέλη του Λογαριασμού Προνομίων παρουσιάζονται με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν με ακρίβεια τα πραγματικά οφέλη που αποκομίζουν από την επιλογή του προϊόντος και κατά πόσο το συγκεκριμένο πακέτο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, γεγονός που οδηγεί την τράπεζα σε «πάγωμα» της συγκεκριμένης χρέωσης μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει την εκ νέου ενημέρωση των πελατών εντός διμήνου, διάστημα κατά το οποίο παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση χρέωσης των λογαριασμών για το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών.

Bally’s Intralot – Evoke

Η προθεσμία που είχε τεθεί για σήμερα, 18 Μαΐου, αναφορικά με την υποβολή ή μη δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot, εκτιμάται ότι θα παραταθεί, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την περαιτέρω ωρίμανση του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διεργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις συζητήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών να συνεχίζονται εντατικά προς την κατεύθυνση της κατάθεσης πρότασης εξαγοράς. Ωστόσο, το μέγεθος της συναλλαγής και η ευρύτερη περίμετρος του σχεδίου καθιστούν αναγκαία την παράταση των σχετικών προθεσμιών, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και αξιολογήσεις.

Η ΕΚΟ και ο Δήμος Ασπροπύργου

Σε πολυετή δικαστική διαμάχη εξελίσσεται η υπόθεση των τελών χρήσης υπεδάφους μεταξύ της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, 100% θυγατρικής του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, και του Δήμου Ασπροπύργου, με το συνολικό ύψος των καταλογισμών να υπερβαίνει πλέον τα 25 εκατ. ευρώ και την αντιπαράθεση να παραμένει ανοιχτή στα διοικητικά δικαστήρια.

Η υπόθεση ανάγεται στην περίοδο 2018–2020, όταν ο Δήμος Ασπροπύργου γνωστοποίησε στην εταιρεία την εγγραφή της στους χρηματικούς καταλόγους για τέλη χρήσης υπεδάφους κοινόχρηστων χώρων. Οι αρχικοί καταλογισμοί αφορούσαν τέλη για τα έτη 2017 και 2018, ύψους 300,6 χιλ. ευρώ ανά έτος, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν συμπληρωματικά τέλη ύψους 3,57 εκατ. ευρώ για το 2017, αντίστοιχο ποσό για το 2018 και 3,14 εκατ. ευρώ για το 2019, λόγω χρήσης υπεδάφους κοινοχρήστων χώρων από την εταιρεία.

Η ΕΚΟ προσέφυγε κατά των καταλογισμών, επιδιώκοντας την ακύρωσή τους. Οι προσφυγές που αφορούσαν τα τέλη και τα συμπληρωματικά τέλη του 2017 έγιναν δεκτές, ωστόσο τα διοικητικά δικαστήρια απέρριψαν τις προσφυγές για τα τέλη του 2018 και τα συμπληρωματικά τέλη των ετών 2018 και 2019. Κατόπιν αυτών, στις 6 Ιουλίου 2022 η εταιρεία προχώρησε στην καταβολή συνολικού ποσού 7 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Ασπροπύργου.

Νέα τροπή στην υπόθεση σημειώθηκε το 2024, όταν ο Δήμος προχώρησε στην ανάκληση των καταλογισμών που αφορούσαν την περίοδο 2017–2019, εξέλιξη που καθιστά απαιτητό από την ΕΚΟ το ποσό των 7 εκατ. ευρώ που είχε ήδη καταβληθεί. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο δήμος προχώρησε σε νέους υπολογισμούς, επιβάλλοντας τέλη και πρόστιμα για την περίοδο 2017–2024 συνολικού ύψους 16,77 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει ήδη προσφύγει κατά των νέων καταλογισμών, εκτιμώντας ότι το τελικό ποσό που ενδέχεται να καταβάλει δεν θα υπερβαίνει τις 400 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση. Για το μέρος των απαιτήσεων που υπερβαίνει την εκτίμηση αυτή, η διοίκηση της ΕΚΟ θεωρεί ότι οι πιθανότητες ευδοκίμησης των προσφυγών της υπερβαίνουν το 50%, ενώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης έχει σχηματίσει προβλέψεις ύψους 3,9 εκατ. ευρώ για τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η δικαστική αντιπαράθεση έλαβε νέα διάσταση στις αρχές του 2026, καθώς στις 4 Μαρτίου επιδόθηκε στην ΕΚΟ νέα απόφαση του Δήμου Ασπροπύργου για επιβολή τελών υπεδάφους και προστίμων που αφορούν τα έτη 2024–2025, συνολικού ύψους 8,86 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη κινηθεί δικαστικά και κατά της τελευταίας αυτής απόφασης, συνεχίζοντας τη μακρά αντιπαράθεση με τον δήμο.

Η Kongsberg Defence & Aerospace

Μας τράβηξε την προσοχή το ότι προ τριημέρου η νορβηγική αμυντική βιομηχανία Kongsberg Defence & Aerospace απέκτησε παρουσία στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα με την επωνυμία Kongsberg Defence & Aerospace Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο KDA Greece. Μοναδικός μέτοχος είναι η μητρική Kongsberg Defence & Aerospace AS της Νορβηγίας, η οποία διατηρεί το 100% της συμμετοχής στη νέα ελληνική οντότητα. Σύμφωνα με το καταστατικό, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος στον τομέα μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών, ενώ προβλέπεται παράλληλα η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης, επικοινωνίας, έρευνας αγοράς και επιχειρηματικής υποστήριξης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, με πρόεδρο τον Oyvind Kolset και μέλη τους Erlend Stoa Stenstad και Kristin Myhre. Η εγκατάσταση της Kongsberg στην Ελλάδα έγινε διότι προφανώς θεωρεί τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μελλοντικό αγοραστή των συστημάτων της. Η παραγωγική δραστηριότητα της νορβηγικής εταιρείας επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη αντιπλοϊκών πυραύλων, πυραύλων πολλαπλού ρόλου, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας εδάφους – αέρος, καθώς και τηλεχειριζόμενων σταθμών οπλισμού.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, η χρηματιστηριακή εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς, κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2025, διατηρώντας την πρωτιά της στις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 35,59 εκατ. ευρώ από 25,02 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 42,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,96 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 59,5%. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 8,47 εκατ. ευρώ από 5,34 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 83,99 εκατ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε στα 318,3 εκατ. ευρώ από 228,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Είναι ενδεικτικό πως η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ αύξησε σημαντικά την κεφαλαιακή της δέσμευση για την κάλυψη χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα διατήρησε ελεγχόμενο επίπεδο λειτουργικών υποχρεώσεων. Η συμμετοχή στα Εγγυητικά Ταμεία ανήλθε στα 17,15 εκατ. ευρώ το 2025, από 10,49 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 63,5%. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν αποτελεί λειτουργική υποχρέωση αλλά κεφάλαια που δεσμεύονται για κάλυψη απαιτήσεων εκκαθάρισης, συναλλαγών και εποπτικών υποχρεώσεων της χρηματιστηριακής δραστηριότητας. Η αύξηση συνδέεται με την πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα της εταιρείας στο ΧΑ και στα παράγωγα, καθώς το μερίδιο αγοράς και οι συναλλαγές αυξήθηκαν σημαντικά μέσα στο 2025. Να σημειωθεί πως η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ διατήρησε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλό μερίδιο αγοράς 23,63%. Ισχυρή ήταν και η επίδοση της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και στις συναλλαγές σε διεθνείς αγορές, με έσοδα 4,28 εκατ. ευρώ από ξένες μετοχές, καθώς και στα παράγωγα, όπου η εταιρεία διατήρησε ηγετική παρουσία, κατέχοντας μερίδιο 33,89% στα συμβόλαια FTSE 25 και 45,68% στα συμβόλαια τραπεζικού δείκτη. Τέλος, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ προχώρησε προ τριμήνου σε σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ με τη Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων και την υποστήριξη των συναλλαγών πελατών.

Μείωση κεφαλαίου για την CGS

Η Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (CGS), προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 870.000 ευρώ μέσω της ακύρωσης 34.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ έκαστη.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 21,80 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 872.065 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία έχει ήδη περάσει υπό τον έλεγχο του διεθνούς εκπαιδευτικού ομίλου Inspired Education Group, μετά την εξαγορά και ένταξή της στο δίκτυό του.

Η εποπτεία της ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει ποιες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα μπουν στη λίστα των οντοτήτων που μπορούν να περάσουν υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (AMLA).

Η AMLA δημοσίευσε νέο πακέτο οδηγιών με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής στοιχείων από τις εταιρείες που ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια για άμεση εποπτεία από το 2027. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα αναλάβουν τη συλλογή των στοιχείων από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύουν, ενώ η AMLA θα είναι ο τελικός αποδέκτης των δεδομένων και θα αξιολογήσει ποιες εταιρείες πληρούν τις προϋποθέσεις. Η διαδικασία αφορά κυρίως τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε τουλάχιστον έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω θυγατρικών και υποκαταστημάτων είτε μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.

Το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η AMLA προβλέπει συγκεκριμένα βήματα. Στις 10 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση των τεχνικών οδηγιών προς τις εταιρείες. Στη συνέχεια, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή των στοιχείων έως τις 15 Αυγούστου 2026. Μετά θα ακολουθήσει περίοδος διορθώσεων και ελέγχων μεταξύ AMLA και εθνικών εποπτών και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 θα έχει διαμορφωθεί η προσωρινή λίστα με τις εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια και μπορεί να τεθούν υπό άμεση εποπτεία. Με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια, δεν υπάρχει σήμερα ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα που να εμπίπτει στις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην άμεση εποπτεία της AMLA. H Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που θα μπορούσε μελλοντικά να βρεθεί πιο κοντά στα συγκεκριμένα κριτήρια, λόγω της ευρύτερης παρουσίας της στο εξωτερικό και της ανάπτυξης του διεθνούς αποτυπώματός της.