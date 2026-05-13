Η Εθνική Τράπεζα χαρακτήρισε ανακριβές δημοσίευμα της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορούσε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη σχετικά με τους «Λογαριασμούς Προνομίων», υποστηρίζοντας ότι διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα επισημαίνει ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμών με δικαίωμα εναντίωσης (opt-out), δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα στο βασικό σκέλος της αγωγής που είχε καταθέσει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Παράλληλα, η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται και στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη του «Λογαριασμού Προνομίων», κρίνοντας ότι αυτή δεν ήταν επαρκής ως προς τη σύγκριση με παροχές που διατίθενται δωρεάν στο σύνολο των πελατών και καταναλωτών της τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης στο σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστό.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της τράπεζας ξεκαθαρίζει ότι θα ασκήσει έφεση για επιμέρους σημεία της απόφασης, θεωρώντας ότι η κρίση του δικαστηρίου σε συγκεκριμένα ζητήματα είναι εσφαλμένη.

Όπως αναφέρει, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να επενδύει σε προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών της, με έμφαση στη διαφάνεια, την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη δημιουργία πραγματικής αξίας.

