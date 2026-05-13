Οι Lordi εμφανίστηκαν στη σκηνή της Eurovision το 2006, όταν η Αθήνα είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από όταν τα θρυλικά «τέρατα», ανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision στην Αθήνα το 2006 εκπροσωπώντας την Φινλανδία.

Το φινλανδικό heavy metal συγκρότημα, Lordi, έφτασε στη Βιέννη όπου αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο Β Ημιτελικός και το Σάββατο ο μεγάλος τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, το συγκρότημα αναμένεται να χαρίσει μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα νοσταλγική στιγμή στο κοινό, καθώς θα πραγματοποιήσουν μία ξεχωριστή εμφάνιση.

Οι Lordi, κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τη συμμετοχή τους το 2006, όταν ανέβηκαν στη σκηνή της Αθήνας όπου παραχώρησαν μία heavy metal εμπειρία στο κοινό, τραγουδώντας το Hard Rock Hallelujah.

{https://www.youtube.com/watch?v=gAh9NRGNhUU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τότε, είχαν συγκεντρώσει 292 βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που τους έστεψε νικητές χαρίζοντάς τους την πρώτη νίκη για την Φινλανδία.

Στο σχετικό απόσπασμα απεικονίζονται με τις χαρακτηριστικές φορεσιές, ωστόσο όταν ρωτήθηκαν για το αν θα κερδίσει φέτος η Ελλάδα ή η Φινλανδία δεν είχαν να δώσουν μία απάντηση: «Πραγματικά δεν έχω… ιδέα».

{https://www.instagram.com/p/DYSOuw6tCM2/}