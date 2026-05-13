Το τελευταίο live του Akyla στο MadWalk λίγο πριν τη Eurovision. Τραγούδησε το «Ατελιέ».

Ο Akylas βρίσκεται πλέον μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με την χθεσινή του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό να του χαρίζει το «χρυσό εισιτήριο».

Η Ελλάδα, ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε η πρόκρισή της ενώ την ακλούθησε η Φινλανδία, η οποία μέχρι και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη θέση των προγνωστικών.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν, πριν πάρει την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού κυνηγούσε το όνειρό του παίζοντας μουσική στο δρόμο, όσο παράλληλα εργαζόταν σε κουζίνες.

Λίγο καιρό αργότερα, μέσα από τη συνεργασία του με τον Papazo και το τραγούδι «Ατελιέ», άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστός, ενώ ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι και στο MadWalk 2026 οn stage.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι το απόσπασμα από εκείνη τη βραδιά, λίγο πριν ο Akylas ταξιδέψει για… Eurovision.

