Πολλά από τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο παιδίατρος διαπράχθηκαν σε νοσοκομεία.

Η εισαγγελία του Πότσνταμ, στη Γερμανία, απήγγειλε σε παιδίατρο κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Ανάμεσά τους, περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, εκ των οποίων πολλές διαπράχθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου. Φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις από το 2013 έως το 2025. Η αστυνομία τον συνέλαβε τον περασμένο Νοέμβριο, έπειτα από καταγγελία μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της σε κλινική.

Οι αρχές κατάσχεσαν πολλές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ αναζητούνται τυχόν περισσότερα θύματα του γιατρού, ο οποίος προφυλακίστηκε, μεταξύ άλλων και λόγω κινδύνου επανάληψης των πράξεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο όμιλος κλινικών του Χάφελαντ, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των «τεσσάρων ματιών», δηλαδή της παρουσίας δύο ατόμων σε παιδιατρική εξέταση.