Το κορυφαίο ραντεβού για την μικρού μήκους ταινία στην Κρουαζέτ φέτος διεξάγεται 17-20 Μαΐου 2026. Το DISFF (Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας) σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας), στέλνει στις Κάννες τους τρεις μεγάλους νικητές του Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος της περσινής διοργάνωσης: τον Αγγελόγιωργα (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Φρίντα Λιάππα» για το «Or How to Disappear»), τον Βασίλη Παντελίδη (Βραβείο Σκηνοθεσίας για το «Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει») και τον Κώστα Φούντα Αλουπογιάννη (Βραβείο Ντοκιμαντέργια το «Στο παζάρι»).

Οι ταινίες τους θα είναι προσβάσιμες στο video library του SFC υπό τον τίτλο Greek Young Talents και θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν οι διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου που επισκέπτονται το μεγάλο Φεστιβάλ. Ταυτόχρονα, οι τρεις δημιουργοί θα συμμετέχουν στις δράσεις δικτύωσης και επιμόρφωσης του SFC, προωθώντας τις νέες μικρού μήκους ταινίες που προετοιμάζουν.

Μαζί τους θα βρίσκεται και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος θα συμμετέχει στα Breakfast Meetings του SFC για να παρουσιάσει το Φεστιβάλ και τις δράσεις του. Ταυτόχρονα, θα συνεισφέρει στην προώθηση των ελληνικών μικρού μήκους ταινιών και των δημιουργών τους, που συνεχίζουν να έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ.

Η συμμετοχή της Αλεξάνδρας Ματθαίου στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών είναι από τις σηματικές ελληνικές παρουσίες. Η νέα μικρού μήκους ταινία της Κύπριας σκηνοθέτριας με τίτλο «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)», μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών (13-23 Μαϊου) και συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του Δεκαπενθημέρου από όλον τον κόσμο.

Παράλληλα, ως work-in-progress στο Focus WiP του Short Film Corner θα συμμετάσχει με το νέο του πρότζεκτ «Τροπικός του θρηνούντος γκέκο» ο παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ Δράμας Σταύρος Μαρκουλάκης. To Focus WiP παρουσιάζει σε κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα 5 μικρού μήκους ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ