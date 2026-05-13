«Δεν αντέχω άλλο». Μια φράση που δεν πρέπει ποτέ να περνά απαρατήρητη από τους μαθητές παραμονές Πανελληνίων 2026. Μια φράση που δεν είναι απλή αντίδραση στην κούραση, αλλά συχνά ένα σήμα βαθύτερης πίεσης, μοναξιάς και συναισθηματικής εξάντλησης.

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι έντονοι και οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται, οι έφηβοι βρίσκονται πολλές φορές στο επίκεντρο μιας αόρατης πίεσης. Σχολείο, φροντιστήρια, εξετάσεις, σύγκριση, προσδοκίες. Όλα μαζί δημιουργούν ένα περιβάλλον που συχνά δεν αφήνει χώρο για ανάσα.

Το άγχος δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Χτίζεται μέρα με τη μέρα. Πολλά παιδιά νιώθουν ότι η αξία τους εξαρτάται από έναν αριθμό. Από έναν βαθμό. Από μια σχολή. Από το αν θα «πετύχουν» ή θα «αποτύχουν». Όμως η ζωή δεν χωρά σε μία εξέταση.

Οι Πανελλήνιες είναι ένας σταθμός, όχι το μέλλον

Οι Πανελλήνιες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι η αρχή και το τέλος της ζωής. Δεν καθορίζουν την αξία ενός ανθρώπου, ούτε κλειδώνουν οριστικά το μέλλον του. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές διαδρομές, πολλές ευκαιρίες που δεν φαίνονται τη στιγμή της πίεσης. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι μια πορεία με αλλαγές, δεύτερες ευκαιρίες και νέες αρχές.

Τα παιδιά δεν είναι μηχανές βαθμών. Είναι άνθρωποι που διαμορφώνονται, που δοκιμάζουν όρια, που έχουν ανάγκη από ασφάλεια, αποδοχή και κατανόηση. Ένα παιδί που λέει «δεν αντέχω άλλο» δεν χρειάζεται περισσότερη πίεση. Χρειάζεται παρουσία. Χρειάζεται κάποιον να το ακούσει χωρίς να το διορθώσει αμέσως. Χωρίς να το συγκρίνει.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι λέξεις των γονιών μένουν περισσότερο από τους βαθμούς

Οι γονείς έχουν τεράστια επιρροή στην ψυχολογία των παιδιών τους, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Μια φράση ενθάρρυνσης μπορεί να γίνει στήριγμα. Μια φράση πίεσης μπορεί να γίνει βάρος. Το «προσπάθησε όσο μπορείς» είναι πιο δυνατό από το «πρέπει να πετύχεις». Το «είμαι εδώ για σένα» είναι πιο σημαντικό από το «τι θα γράψεις;».

Η σιωπή δεν είναι πάντα ηρεμία. Μπορεί να είναι κούραση. Μπορεί να είναι φόβος. Μπορεί να είναι η αίσθηση ότι «δεν θα με καταλάβει κανείς». Η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται σε βαθμούς. Μετριέται στην ψυχική ανθεκτικότητα, στην ισορροπία, στην ικανότητα ενός ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα κι όταν κάτι δεν πάει όπως το περίμενε. Αν ένα παιδί νιώθει ότι «δεν αντέχει άλλο», τότε αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι ένδειξη ότι χρειάζεται στήριξη.

Γονείς, ακούστε τα παιδιά σας

Όχι μόνο τις λέξεις τους, αλλά και αυτά που δεν λέγονται. Δώστε τους χώρο να είναι παιδιά. Δώστε τους χρόνο να αναπνεύσουν. Δώστε τους αγάπη χωρίς όρους. Γιατί στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι οι εξετάσεις. Είναι το αν ένα παιδί ένιωσε ότι δεν ήταν ποτέ μόνο του.

Και όπως εύστοχα σημειώνει η Ένωση Γονέων Πετρούπολης «αισθανόμαστε την ανάγκη να σταθούμε ακόμη πιο κοντά στα παιδιά μας, να τα ακούμε ουσιαστικά, να στηρίζουμε τις αγωνίες και τα συναισθήματά τους και να τους θυμίζουμε καθημερινά πως η ζωή και η αξία τους δεν κρίνονται από εξετάσεις, επιδόσεις ή αδιέξοδα που σήμερα μοιάζουν ανυπέρβλητα.Χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για μια κοινωνία που θα δίνει στα παιδιά ελπίδα, στήριξη, δικαίωμα στα όνειρα και πίστη ότι μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και χαμόγελο.»





