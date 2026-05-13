Το κοινοβούλιο της Ρωσίας ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Μόσχα θα έχει νόμιμο δικαίωμα να στέλνει στρατεύματα στο εξωτερικό για να προστατεύει τους Ρώσους πολίτες που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, δικάζονται ή κακοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους η Ρωσία δεν ανήκει.

«Η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μηχανή για την καταστολή αποφάσεων που διαφωνούν με εκείνες που επιβάλλονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, πρόεδρος της ρωσικής Δούμας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Politico, ο Πούτιν έχει 14 ημέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο και να το θέσει σε νόμο.

Η είδηση προκαλεί ανησυχία καθώς ήδη φέτος διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως άμεση απειλή για τη Δύση και το ΝΑΤΟ. Αξιωματούχοι και Ευρωβουλευτές στον τομέα της άμυνας φοβούνται ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να θεωρήσει τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια ως την ιδανική στιγμή για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης στο ΝΑΤΟ.

Αυτό το χρονικό περιθώριο θα παραμείνει όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο την ώρα που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη ενισχύσει τη στρατιωτική της ικανότητα, σύμφωνα με τρεις πολιτικούς της ΕΕ, που επικαλείται το Politico.

Η Μόσχα έχει ήδη αιτιολογήσει εν μέρει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ανάγκη προστασίας των ρωσόφωνων Ουκρανών, τους οποίους θεωρεί συμπατριώτες της. Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο καταχράται τα δικαιώματά τους εδώ και χρόνια και εξακολουθεί να απαιτεί την επαναφορά της ρωσικής γλώσσας και της εκκλησίας σε κρατικό επίπεδο στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την άλλη, μόλις τον Απρίλιο προειδοποίησε ότι οι χώρες της Βαλτικής ενδέχεται να γίνουν ο επόμενος στόχος της Ρωσίας εάν η Ουκρανία δεν λάβει αρκετή υποστήριξη. Η προειδοποίησή του αυτή ωστόσο απορρίφθηκε από την Εσθονία.

Με πληροφορίες του Politico