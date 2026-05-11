Κυρώσεις σε 16 άτομα και επτά οντότητες στη Ρωσία για συστηματική παράνομη απέλαση παιδιών από την Ουκρανία επέβαλε η ΕΕ.

Εκτιμάται ότι η Ρωσία «έχει απελάσει και μεταφέρει βίαια σχεδόν 20.500 παιδιά από την Ουκρανί», αναφέρει η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ πρόσθεσε πως η απόφαση «στοχεύει όσους είναι υπεύθυνοι για τη συστηματική παράνομη απέλαση, την αναγκαστική μεταφορά, την αναγκαστική αφομοίωση, συμπεριλαμβανομένης της κατήχησης και της στρατιωτικοποιημένης εκπαίδευσης, Ουκρανών ανηλίκων, καθώς και την παράνομη υιοθεσία και απέλασή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Οι οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν «ομοσπονδιακούς κρατικούς θεσμούς» από τη Ρωσία και αξιωματούχους και πολιτικούς από εδάφη που κατέχει η Ρωσία.

«Όσοι αναφέρονται σήμερα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επιπλέον σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς, που τους απαγορεύουν την είσοδο ή τη διέλευση από εδάφη της ΕΕ».

