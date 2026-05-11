Με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών και την συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη ο εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τη στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τον κατηγόρησε ότι δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, υποστηρίζοντας πως «επέλεξε κατά την προσφιλή του τακτική να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα». Παράλληλα, ανέφερε ότι «πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «εκτός αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος με τις αποκαλύψεις».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πέντε ερωτήματα προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ζητώντας του να απαντήσει. «Δεδομένου ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων μαζί μου, τον προκαλώ να απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα ενόψει και της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών:Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη είναι η δεύτερη μετά από αυτή του κ. Ντίλιαν, που παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στις αιτιάσεις Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτα που δηλώνει ο κ. Δημητριάδης;

Αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ προστατεύτηκε η εθνικήασφάλεια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καλείται να πει δημόσια τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των κυρίων Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη και Μυλωνάκη.

Μετά τις αντιφάσεις, οι οποίες πλέον ευθέως εντοπίζονται μεταξύ της συνέντευξης του κ. Δημητριάδη και της κατάθεσης του στις 25.6.2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όπου φέρεται ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση, πώς κρίνει την εκ νέου αρχειοθέτηση της υπόθεσης;

Πώς σχολιάζει την παρέμβαση Μενουδάκου ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε από ιδιώτες το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων μελών της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικών και δημοσιογράφων;

Πώς σχολιάζει τη δήλωση Μενουδάκου σε ερώτηση για την άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «στη διάρκεια της καριέρας του δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου»;

«Ελπίζω οτι μετά τον κ. Ντίλιαν που ο πρωθυπουργός μπερδεύει με τον Μπομπ Ντίλαν, δεν έχει ξεχάσει και τον κ. Δημητριάδη», σχολιάζει σκωπτικά ο Κ. Τσουκαλάς.