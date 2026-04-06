Ο κ. Μητσοτάκης είναι πλέον βαρίδι για τη χώρα, η Ελλάδα χρειάζεται εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη που παραχωρεί στο Dnews.

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε «δεδηλωμένη υποδίκων», τότε ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης" δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ καλεί τον πρωθυπουργό "αν έστω και τώρα να αρθεί στο ύψος της θεσμικής του ευθύνης, οφείλει να ζητήσει άμεσα τις παραιτήσεις όσων ελέγχονται και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές».

Ο Κ. Τσουκαλάς μάλιστα υπογραμμίζει πως η μόνη ψήφος που δεν είναι χαμένη για όσους θέλουν να απομακρυνθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ.

Πρόωρες εκλογές κ. Τσουκαλά; Τώρα, μέσα στον πόλεμο;

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: εκλογές τώρα, ώστε η χώρα να βγει από το τέλμα των σκανδάλων και της παρακμής και να αποκτήσουν ξανά αξιοπιστία το κράτος και οι θεσμοί. Κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει μια κυβέρνηση που βασίζεται σε πλειοψηφία ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη. Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε «δεδηλωμένη υποδίκων», τότε ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο οι βουλευτές. Κυρίως είναι ο Πρωθυπουργός που με τη στάση του έστειλε το μήνυμα πως το κράτος είναι λάφυρο, πως τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα χρήματα των φορολογουμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδα για την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Για εμάς, η μόνη δημοκρατικά καθαρή λύση είναι οι πρόωρες εκλογές, ώστε να υπάρξει κάθαρση και νέα, καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό. Και κάτι ακόμη: δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που την εκβιάζουν σε ζωντανή μετάδοση καταδικασμένοι πρώην πράκτορες. Αυτό δεν είναι απλώς μια εικόνα παρακμής, είναι βαθύ θεσμικό πρόβλημα. Όταν συσσωρεύονται σκάνδαλα, δικογραφίες και σκιές που ακυρώνουν το αφήγημα της κυβέρνησης, τότε η χώρα χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή, όχι επικοινωνιακές ασκήσεις επιβίωσης.

Εκλογές και ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ διώχνει τη Νέα Δημοκρατία. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν έχουν πολλές επιλογές για να ψηφίσουν, αν θέλουν πολιτική αλλαγή, αξιόπιστη προοδευτική κυβέρνηση και νέα πορεία έχουν μόνο μια: Το ΠΑΣΟΚ.

Πιστεύετε ότι ο Κ. Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από τους βουλευτές του και συμφέροντα;

Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό, είναι βαθιά πολιτικό. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στηρίζεται πλέον σε μια πλειοψηφία βουλευτών που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, τότε είναι απολύτως εύλογο να αναρωτιέται κανείς αν κυβερνά πραγματικά ανεπηρέαστος ή αν είναι πολιτικά όμηρος της ίδιας του της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και όταν, αντί να δώσει καθαρές απαντήσεις, επιλέγει την υπεκφυγή και δεν ζητά τις παραιτήσεις των βουλευτών που ελέγχονται, τότε το πολιτικό πρόβλημα γίνεται ακόμη βαρύτερο.

Μια κυβέρνηση που την εκβιάζουν σε ζωντανή μετάδοση καταδικασμένοι, δεν μπορεί να σταθεί. Και όταν αυτή η ίδια κυβέρνηση εξακολουθεί να βασίζεται σε μια τέτοια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τότε δεν μιλάμε απλώς για φθορά. Μιλάμε για συνθήκες πολιτικής ομηρίας, θεσμικής απαξίωσης και βαθιάς κρίσης αξιοπιστίας. Και εδώ υπάρχει και μια τεράστια πολιτική υποκρισία: ο κ. Μητσοτάκης μιλά για βαθύ κράτος, ενώ στην πραγματικότητα ο ίδιος είναι το βαθύ κράτος. Αυτό που αποκαλύπτεται είναι ένα προσωπικό, πελατειακό και διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας, που προσβάλλει τη θεσμική σοβαρότητα της χώρας και υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πλέον βαρίδι για τη χώρα.

Μπορεί να παραμείνει στη θέση του;

Η απάντηση είναι σαφής: όχι, δεν μπορεί να παραμείνει. Όταν μια κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τόσο βαριές σκιές, όταν δημόσιο χρήμα, θεσμοί και μηχανισμοί εξουσίας εμφανίζονται να υπηρετούν ένα κομματικό και πελατειακό σύστημα, όταν δισεκατομμύρια φαίνεται να έχουν μοιραστεί σε ιδιωτικές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις, όταν η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει πιάσει πάτο, όταν τα funds κάνουν πάρτι σε βάρος των δανειοληπτών, δεν υπάρχει άλλη λύση στο αδιέξοδο από την ετυμηγορία του λαού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίσει να υπεκφεύγει. Δεν ξεπλένεται μια τόσο βαριά πολιτική εικόνα με υποκριτικές αποστάσεις και τακτικισμούς πανικού. Δεν μπορεί όλα να είναι παθογένειες και όλοι να είναι αναλώσιμοι για να παραμείνει γαντζωμένος στην εξουσία ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν η ίδια η εικόνα της διακυβέρνησης παραπέμπει σε ένα «κράτος κολλητών», τότε η χώρα χρειάζεται καθαρές λύσεις.

Αν θέλει έστω και τώρα να αρθεί στο ύψος της θεσμικής του ευθύνης, οφείλει να ζητήσει άμεσα τις παραιτήσεις όσων ελέγχονται και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Γιατί σε μια δημοκρατία, όταν η παρακμή γίνεται πολιτικός τίτλος της καθημερινότητας, η μόνη απάντηση είναι η λαϊκή ετυμηγορία. Η κάθαρση δεν έρχεται με αναβολές. Έρχεται με πολιτική αλλαγή.

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διακομματικό και έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινοτικοί πόροι δεν θα διασπαθίζονται…

Ο πρωθυπουργός προσπαθεί απεγνωσμένα να θολώσει τα νερά, βαφτίζοντας «διακομματικό» ένα σκάνδαλο που φέρει καθαρή γαλάζια κυβερνητική σφραγίδα. Το «όλοι φταίνε» είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας κυβέρνησης που επιχειρεί να ξεπλύνει τις ευθύνες της, ενώ αποκαλύπτεται ότι υπήρξαν μεσολαβήσεις για να μπαίνουν χρήματα στις τσέπες ανθρώπων που δεν τα δικαιούνταν. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από γενικόλογους συμψηφισμούς και να παρουσιάζει ως «επαρκείς ενέργειες» όσα άφησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει εργαλείο εξυπηρετήσεων και κομματικής ψηφοθηρίας. Όταν η ίδια η υπόθεση αγγίζει πρόσωπα της δικής του πλειοψηφίας, δεν μιλάμε για μια αφηρημένη ελληνική παθογένεια, μιλάμε για μια βαριά πολιτική ευθύνη με ονοματεπώνυμο.

Υπάρχουν όμως και οι υποκλοπές…

Όσον αφορά τις υποκλοπές, εδώ δεν μιλάμε για μια απλή πολιτική σκιά που πέρασε. Μιλάμε για μια υπόθεση που η κυβέρνηση επιχείρησε να κλείσει, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη . Η ελληνική δικαιοσύνη τους χάλασε τα σχέδια. Η κυβέρνηση σιωπά επί μέρες και αποφεύγει να διαψεύσει ακόμη και τον προμηθευτή του Predator, ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες. Και πλέον το ερώτημα γίνεται ακόμη βαρύτερο, μετά και τις αποκαλύψεις για δημόσιο έγγραφο που εμφανίζει την Intellexa σε προσύμφωνο συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γι’ αυτό ρωτάμε ευθέως την κυβέρνηση και το Μαξίμου, που εξακολουθούν να κρύβονται πίσω από μισόλογα: χρησιμοποίησε το κράτος το Predator; Αγόρασε ή όχι το λογισμικό; Ποιοι υπουργοί και ποια υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ενδιαφέρθηκαν να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας; Όσο δεν δίνεται ένα καθαρό «ναι» ή «όχι», τόσο η σκιά της συγκάλυψης μεγαλώνει και η δυσωδία του παρακράτους του Μαξίμου γίνεται αποπνικτική. Τι ενέργειες έκανε η κυβέρνηση για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας; Γιατί δεν έκαναν και δεν κάνουν μηνύσεις τα στελέχη της ΝΔ και οι Υπουργοί που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι παρακολούθησης ;