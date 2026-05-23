Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία συμπληρώνει ήδη τρεις μήνες, έχει μεταβάλει τους αρχικούς σχεδιασμούς για το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν έντονες, η κυβέρνηση προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης των οικονομικών παρεμβάσεων, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στη διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών.

Την ίδια στιγμή, στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει ανησυχία ότι ο πληθωρισμός του Μαΐου μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από το 5,4% που καταγράφηκε τον Απρίλιο, εξέλιξη που θα εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία συμπληρώνει ήδη τρεις μήνες, έχει μεταβάλει τους αρχικούς σχεδιασμούς για το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, οδηγώντας την κυβέρνηση στην απόφαση να παρατείνει μέρος των έκτακτων παρεμβάσεων και τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, συνεχίζεται ο σχεδιασμός για μόνιμες φορολογικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μέτρα θεωρούνται ήδη «κλειδωμένα». Το πρώτο αφορά τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου, μια παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους. Το δεύτερο αφορά τη μείωση της φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επενδυτικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα έκτακτα μέτρα που θα συνεχιστούν και τον Ιούνιο. Μεταξύ αυτών εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και η ενεργοποίηση νέου κύκλου fuel pass, καθώς η τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2,1 ευρώ ανά λίτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο τέλος Ιουνίου προγραμματίζεται επίσης η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα δοθεί η πρώτη δόση της ενίσχυσης για τα λιπάσματα, που θα καλύπτει το 15% των τιμολογίων αγοράς του Μαρτίου και του Απριλίου. Οι επόμενες δύο δόσεις προβλέπεται να καταβληθούν τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις, η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά δείχνει ότι τα μέτρα δύσκολα μπορούν να αντισταθμίσουν το κύμα ακρίβειας. Οι αυξήσεις σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά αγαθά εξακολουθούν να εξανεμίζουν το εισόδημα των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να θεωρούν ότι οι ενισχύσεις λειτουργούν περισσότερο ως προσωρινή ανάσα παρά ως ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του κόστους ζωής.