Η διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού εξηγεί αναλυτικά ποιες τροφές βοηθούν τη μνήμη και ποιες «ρίχνουν» την απόδοση των υποψηφίων στις Πανελλήνιες.

Η περίοδος των Πανελληνίων 2026 είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους μαθητές, καθώς το πολύωρο διάβασμα, η πίεση και το άγχος αυξάνουν τις ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και σωστή θρέψη. Σε αυτή τη φάση, η διατροφή δεν είναι απλώς υποστηρικτικός παράγοντας, αλλά βασικό «εργαλείο» που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την απόδοση στη μελέτη και την εξέταση.

Καταναλώνοντας τις κατάλληλες τροφές οι υποψήφιοι κερδίζουν έναν πολύτιμο σύμμαχο για καλύτερη μνήμη, καθαρότερη σκέψη και μεγαλύτερη αντοχή. Αντίθετα, οι λανθασμένες επιλογές μπορούν να μειώσουν την απόδοση και να αυξήσουν την κόπωση. Με σταθερό πρόγραμμα, σωστές τροφές και επαρκή ξεκούραση, οι μαθητές μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την προσπάθειά τους σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της σχολικής τους ζωής τονίζει η κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού.

Τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση

Η σωστή επιλογή τροφών βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί αποδοτικά, διατηρώντας σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και μειώνοντας την πνευματική κόπωση. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούν τη βάση μιας ισορροπημένης διατροφής. Τρόφιμα όπως η βρώμη, το ψωμί και τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, το καστανό ρύζι και τα όσπρια προσφέρουν σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας, βοηθώντας τον οργανισμό να αποφεύγει τις απότομες αυξομειώσεις σακχάρου που οδηγούν σε κούραση και μειωμένη συγκέντρωση.

Εξίσου σημαντικά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία παρέχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και ιχνοστοιχεία. Τα μούρα και τα μύρτιλλα θεωρούνται ιδιαίτερα ωφέλιμα για τη μνήμη λόγω των ανθοκυανινών, ενώ η μπανάνα προσφέρει άμεση ενέργεια. Τα εσπεριδοειδή συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης μέσω της βιταμίνης C, ενώ τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά υποστηρίζουν τη νευρική λειτουργία και τη συγκέντρωση.

Οι πρωτεΐνες επίσης συμβάλλουν στην καλή εγκεφαλική λειτουργία. Τρόφιμα όπως τα αυγά, το γιαούρτι, το γάλα, το κοτόπουλο και τα ψάρια βοηθούν στη σταθερότητα της ενέργειας. Ιδιαίτερα τα αυγά περιέχουν χολίνη, ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό που συνδέεται με τη λειτουργία της μνήμης και της μάθησης.

Τα καλά λιπαρά είναι εξίσου απαραίτητα, καθώς αποτελούν δομικό στοιχείο του εγκεφάλου. Οι ξηροί καρποί, το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και τα λιπαρά ψάρια (όπως σολομός και σαρδέλες) συμβάλλουν στη βελτίωση της νοητικής απόδοσης και της συγκέντρωσης. Ένα μικρό σνακ μέσα στη μέρα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση της ενέργειας.

Η ενυδάτωση παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο. Η έλλειψη νερού, ακόμη και σε μικρό βαθμό, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προσοχή, πονοκεφάλους και αίσθημα κόπωσης, επηρεάζοντας αρνητικά την αποδοτικότητα του διαβάσματος. Τέλος, σε μικρές ποσότητες, η μαύρη σοκολάτα μπορεί να ενισχύσει την εγρήγορση και τη διάθεση, χάρη στα φλαβονοειδή που περιέχει.

Τροφές που «ρίχνουν» την απόδοση

Παράλληλα με τις σωστές επιλογές, υπάρχουν και τροφές που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση, ειδικά σε περιόδους έντονου διαβάσματος.

Τα βαριά και λιπαρά γεύματα, όπως τα τηγανητά και το fast food, επιβαρύνουν το πεπτικό σύστημα και συχνά προκαλούν υπνηλία και μειωμένη ενεργητικότητα. Αντί να βοηθούν στο διάβασμα, οδηγούν σε αίσθημα βάρους και κόπωσης.

Επίσης, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη προκαλούν απότομες μεταβολές στο σάκχαρο του αίματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρχική «έκρηξη» ενέργειας που ακολουθείται από γρήγορη πτώση, οδηγώντας σε εξάντληση, εκνευρισμό και μειωμένη συγκέντρωση.

Η παράλειψη γευμάτων και οι αυστηρές δίαιτες δεν ενδείκνυνται σε αυτή την περίοδο, καθώς στερούν από τον οργανισμό την απαραίτητη ενέργεια, προκαλώντας αδυναμία, δυσκολία συγκέντρωσης και πτώση της απόδοσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην υπερβολική καφεΐνη. Αν και σε μικρές ποσότητες μπορεί να βοηθήσει στην εγρήγορση, η υπερβολική κατανάλωση καφέ ή ενεργειακών ποτών μπορεί να οδηγήσει σε νευρικότητα, άγχος, ταχυκαρδία και διαταραχές ύπνου.

Η ξεκούραση και ο ποιοτικός ύπνος παραμένουν απαραίτητοι παράγοντες για την καλή μνήμη και τη σωστή πνευματική απόδοση. Συνολικά, η περίοδος των Πανελληνίων απαιτεί ισορροπία, σωστή διατροφή και φροντίδα του οργανισμού, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις με καθαρό μυαλό και σταθερή ενέργεια.