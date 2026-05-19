Τι απαντούν πηγές του ΥΠΑΙΘΑ στο αίτημα για μοριοδότηση των μαθητών της Ηλιούπολης στις Πανελλήνιες 2026

Πριν λίγες μέρες γνωστοποιήθηκε το αίτημα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης στον απόηχο της διπλής τραγωδίας με την απώλεια των δύο 17χρονων μαθητριών της περιοχής να εξεταστεί από το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας η έγκριση ποσόστωσης ή και μοριοδότησης των μαθητών της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες 2026. Όπως αναφέρουν οι γονείς, στόχος είναι να υπάρξει ουσιαστική στήριξη των παιδιών που καλούνται να διαχειριστούν μια εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική συνθήκη εν μέσω της πιο απαιτητικής σχολικής περιόδου.

Το αίτημα της Ένωσης έκανε το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αμφίθυμα σχόλια. Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ ξεκαθαρίζουν μέσω Dnews ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στους όρους συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2026 ούτε και ειδικής μοριοδότησης των μαθητών της Ηλιούπολης μετά τη βαθιά οδύνη που προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η απώλεια των δύο μαθητριών.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας μιλώντας στο Dnews αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τόνισαν ωστόσο ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μια διαδικασία με αυστηρά ενιαία και αδιαπραγμάτευτα κριτήρια για όλους τους υποψηφίους της χώρας. Όπως σημειώνεται, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για ειδική μοριοδότηση ή ποσόστωση σε περιπτώσεις που δεν συνδέονται με γενικευμένες φυσικές καταστροφές ή ακραία γεγονότα που έχουν επηρεάσει συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης μιας περιοχής. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η ισονομία και η ισότητα ευκαιριών αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά των Πανελληνίων και δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα επισημαίνεται ακόμη ότι η επίμαχη εξαίρεση θα δημιουργούσε προηγούμενο αλλοίωσης του ενιαίου χαρακτήρα των Πανελληνίων, μιας διαδικασίας που στηρίζεται στην κοινή αξιολόγηση όλων των υποψηφίων με τα ίδια δεδομένα και τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι, παρά τη συγκίνηση και τη φόρτιση που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, δεν εξετάζεται κανένα ενδεχόμενο ποσόστωσης ή ειδικής μοριοδότησης που θα επηρέαζε την ισοτιμία της εξεταστικής διαδικασίας. Τέλος τονίζεται ότι αντί οποιασδήποτε εξεταστικής διευκόλυνσης, το υπουργείο Παιδείας στρέφει το βάρος στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που έχει προκαλέσει το τραγικό γεγονός σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Μάλιστα το ΥΠΑΙΘΑ απευθύνει μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους, ζητώντας τους να μην απομονώνονται απέναντι σε δυσκολίες ή συναισθηματική πίεση, αλλά να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ειδικούς ψυχικής υγείας των σχολείων και στις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι η στήριξη προς τη σχολική κοινότητα είναι συνεχής και ουσιαστική.

Η ανάρτηση της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Ηλιούπολης

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες για τον θάνατο των παιδιών τους και εύχεται ολόψυχα δύναμη και κουράγιο.

Οι σκέψεις όλων μας — γονιών, παιδιών, μαθητών και καθηγητών — είναι στα δύο νέα κορίτσια που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή. Με σεβασμό και βαθιά οδύνη, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που βιώνουν αυτό το μαρτύριο. Ολόκληρη η κοινωνία της Ηλιούπολης και η σχολική μας κοινότητα βιώνουν εδώ και μέρες μια ανείπωτη τραγωδία. Παρακαλούμε θερμά, αυτές τις δύσκολες ώρες, να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας και στις οικογένειες που ζουν το αδιανόητο. Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών.

Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των μαθητών, των καθηγητών και των γονιών, με άμεση φροντίδα από ειδικούς φορείς και επιστήμονες, καθώς και με ουσιαστική ενημέρωση των γονέων για τη διαχείριση αυτής της τόσο δύσκολης κατάστασης και την επικοινωνία με τα παιδιά τους. Επιπλέον, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υποστήριξη των παιδιών και των καθηγητών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά χρειάζεται μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, όπως οφείλει να διασφαλίζει η Πολιτεία, ειδικά εν έτει 2026.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης με έγγραφα προς το υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκής υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστωση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Οι γονείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο και πιο όμορφο κόσμο.

ΥΓ : Ευχαριστούμε θερμά για την έμπραχτη υποστήριξη τους, Ενώσεις Συλλόγων Γονέων της Αττικής για την άμεση προσφορά και ανταπόκριση τους με αίμα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Ηλιούπολης

