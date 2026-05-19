Πανελλήνιες 2026: Ποιοι πρέπει να έχουν Δελτίο Εξεταζομένου και ποιοι εξαιρούνται - Όλη η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι.

Η διεξαγωγή των Πανελληνίων 2026 έχει μπει για τα καλά στην τελική της προετοιμασία με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να κορυφώνουν το διάβασμά τους ενόψει της εκκίνησης της εξεταστικής περιόδου.

Ένα από τα σημεία «κλειδιά» που δεν πρέπει να αμελήσουν είναι να προμηθευτούν το Δελτίο Εξεταζομένου Πανελληνίων 2026, το οποίο αποτελεί την αναγνωριστική τους ταυτότητα για την συμμετοχή στις εξετάσεις και προαπαιτούμενο για την διαδικασία. Οι απόφοιτοι που θα συμμετέχουν στις φετινές μπορούν να παραλαμβάνουν το δελτίο εξεταζομένου από την Γραμματεία του σχολείου τους από την Πέμπτη 21-5-2026 ενώ αντίστοιχα οι φετινοί τελειόφοιτοι θα παραλάβουν το δελτίο εξεταζομένου από την Γραμματεία του σχολείου την Πέμπτη 21-5-2026 μετά το πέρας των εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με το σχολείο τους για να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζει η οικεία σχολική μονάδα.

Δελτίο Εξεταζομένου Πανελληνίων 2026: Το προαπαιτούμενο έγγραφο για κάθε εξεταστική μέρα

Το Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool. Με το Δελτίο Εξεταζομένου Πανελληνίων θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι που δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2026 .

Στο Δελτίο Εξεταζομένου εκτυπώνονται αυτόματα τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Στο Δελτίο Εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΚ) για τα πανελλαδικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί (είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Στην ένδειξη ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Για το/τα ΕΚ για το/τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα πρέπει να ενημερώσετε τους υποψηφίους αργότερα.

Για τους υποψηφίους που δήλωσαν ΜΟΝΟ/ή και τα 5 Μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Δελτίο Εξεταζομένου θα αναγραφεί το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού. Στα ειδικά μαθήματα θα εμφανίζονται τα 2 μουσικά μαθήματα, Για τα ΕΚ για τα Μουσικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα πρέπει να ενημερώσετε τους υποψηφίους αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα.

Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.

Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος.

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι πρέπει να έχουν Δελτίο Εξεταζομένου και ποιοι εξαιρούνται

Το Δελτίο Εξεταζομένου λαμβάνουν οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θα δώσουν Πανελλήνιες 2026 καθώς και οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση για να συμμετάσχουν εκ νέου στις φετινές εξετάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση οι υποψήφιοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία του 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, δεν παραλαμβάνουν δελτίο εξεταζομένου. Αυτό συμβαίνει διότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν θα προσέλθουν στις αίθουσες για να εξεταστούν· η εισαγωγή τους θα γίνει αποκλειστικά με τη βαθμολογία που είχαν συγκεντρώσει τα προηγούμενα δύο έτη. Οι υποψήφιοι αυτοί θα χρειαστούν μόνο τους κωδικούς τους αργότερα, για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.