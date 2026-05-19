Η Ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με τα σοβαρά ερωτηματικά που δημιουργεί η εξάρτηση του Κέντρου Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) του ΟΗΕ από το Πανεπιστήμιο Άγκυρας, το οποίο προετοίμασε τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και είναι σε κατάφορη αντίθεση με τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS).

Δεδομένης της διαχρονικής χρηματοδοτικής και άλλης συμβολής της ΕΕ σε Προγράμματα της Σύμβασης της Βαρκελώνης του ΟΗΕ, ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει εάν το CC/RAC του ΟΗΕ συνέβαλε στην εκπόνηση του νομοσχεδίου υλοποίησης της «Γαλάζιας Πατρίδας» και εάν μέσω αυτού η Τουρκία αξιοποίησε ευρωπαϊκούς τεχνικούς, οικονομικούς, ή ανθρώπινους πόρους. Επιπρόσθετα, ζητεί από την Επιτροπή να τοποθετηθεί εάν συνεχίζει να στηρίζει την Απόφαση του 2023, με την οποία δημιουργήθηκε το CC/RAC και εντάχθηκε, μέσω του Ερευνητικού Κέντρου DEHUCAM, στο Πανεπιστήμιο Άγκυρας, του οποίου οι θέσεις δημόσια αντιστρατεύονται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όπως την UNCLOS.

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ επισημαίνεται: «Σύντομο ιστορικό και περιγραφή της σχέσης CC/RAC- DEHUCAM – "Γαλάζιας Πατρίδας":

Στις 6 Δεκεμβρίου 2023 τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης του ΟΗΕ, μέρος της οποίας είναι και η ΕΕ, αλλά και τα μεσογειακά κράτη μέλη της, αποφάσισαν ομόφωνα τη σύσταση του Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) και την ένταξή του στην Οργανική δομή του τουρκικού Εθνικού Κέντρου για τη Θάλασσα και το Δίκαιο της Θάλασσας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας DEHUKAM (Ankara University National Center for the Sea and Maritime Law).

Το DEHUKAM φέρεται να συμμετείχε στην προετοιμασία του παράνομου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας, έχοντας μάλιστα διοργανώσει σχετική συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το σχετικό σχέδιο νόμου στις 12 Μαΐου 2026.

Μέχρι τον Ιανουάριο 2026 Διευθύνων Σύμβουλος του DEHUKAM και Διευθυντής του CC/RAC του ΟΗΕ ήταν το ίδιο πρόσωπο ο Dr. Mustafa Başkara, όπως προκύπτει από ανάρτηση του DEHUCAM στα social media και ανακοίνωση του τουρκικού Πολυτεχνείου για τον νέο Διευθυντή του CC/RAC.

Ο Dr. Mustafa Başkara παρουσίασε το σχετικό σχέδιο Νόμου στη συνέντευξη τύπου του DEHUCAM στις 12 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο (Daily Sabah, 12 May 2026): […] DEHUKAM is the main body that prepares maritime maps to support Türkiye’s maritime jurisdiction policies. […] Başkara said that their work complied with Türkiye’s maritime policies, and the center was the first institution accredited by the U.N. Environment Programme. He noted that the maritime spatial planning of the European Union sided with the claims of Greece (a member of the bloc) and Türkiye opposed this».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στηριζόμενη στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Στο νομοσχέδιο έχει συμβάλει το Εθνικό Κέντρο DEHUKAM του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, στην οργανωτική δομή του οποίου περιλαμβάνεται το Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) του ΟΗΕ, που πολλαπλά στηρίζεται από την ΕΕ. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα Διευθυντής του CC/RAC και CEO του DEHUCAM ήταν το ίδιο πρόσωπο. Σύμφωνα με το DEHUKAM, η Τουρκία σε συνεργασία με την ΕΕ πρότειναν τη δημιουργία του CC/RAC, που ενέκριναν ομόφωνα τα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης, στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Έχει ελέγξει εάν το CC/RAC συνέβαλε στην εκπόνηση του εν λόγω νομοσχεδίου;

2. Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν έχουν διατεθεί ευρωπαϊκοί τεχνικοί, οικονομικοί, ή ανθρώπινοι πόροι στο CC/RAC, που ενδεχομένως συνέδραμαν το DEHUCAM στη προετοιμασία του παράνομου θαλάσσιου χωροταξικού της Τουρκίας;

3. Εξακολουθεί να στηρίζει την Απόφαση του 2023 για το CC/RAC, παρά τη σχέση του με το DEHUCAM, του οποίου οι θέσεις δημόσια αντιστρατεύονται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όπως την UNCLOS;»