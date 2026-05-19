Ο Τζόναθαν Άντιτς βρισκόταν μόνος με τον 71χρονο πατέρα του, όταν ο μεγιστάνας του λιανεμπορίου έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε στα βουνά Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο γιος του ιδρυτή της Mango συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του, Ίσακ Άντιτς, που βρέθηκε νεκρός έπειτα από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη πριν από δύο χρόνια.

Ο 45χρονος Τζόναθαν συνελήφθη την Τρίτη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ο 71χρονος πατέρας του πέθανε αφού έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, τον Δεκέμβριο του 2024.

Εκπρόσωπος των Mossos d'Esquadra, της περιφερειακής αστυνομίας της Καταλονίας, επιβεβαίωσε τη σύλληψη.

Ο Άντιτς αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, όπου θα ανακριθεί από δικαστή.

Πέρυσι, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δήλωνε ότι ήταν βέβαιη για την αθωότητα του γιου του Ίσακ, Τζόναθαν, αφού αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τελούσε υπό επίσημη έρευνα.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι «θα συνεχίσει να συνεργάζεται, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα, με τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, εμπιστεύεται ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι θα αποδείξει την αθωότητα του Τζόναθαν Άντιτς».

Ο μεγαλύτερος «αντίπαλος» του ιδρυτή της Zara, ο επιχειρηματίας Ίσακ Άντιτς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μετακόμισε στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Ίδρυσε τη Mango το 1984.

Την περίοδο του θανάτου του ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας μόδας και η περιουσία του ανερχόταν σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόναθαν Άντιτς αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του πατέρα του και έχει δηλώσει ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα, αφού έπεσε τυχαία ενώ έκαναν μαζί πεζοπορία σε δημοφιλή τουριστική τοποθεσία.

Η αρχική έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango έκλεισε τον Ιανουάριο του 2025, αφού δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία παράνομης ενέργειας. Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε εκ νέου αργότερα, με την αστυνομία να εξετάζει το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν Άντιτς καθώς και των αδελφών του, Τζούντιθ και Σάρα Άντιτς.

Πηγή: Independent