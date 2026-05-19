Τρόποι για να παραμείνετε δροσεροί το καλοκαίρι.

Η ακραία ζέστη, όλο και πιο συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, στρέφει τους περισσότερους στη χρήση κλιματιστικού. Τι γίνεται όμως αν δεν έχετε AC; Ή αν χαλάσει ή γίνει διακοπή ρεύματος; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφύγετε τη ζέστη και να δροσίσετε τον χώρο σας.

Κλείστε παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας

Για να μην μπει η ζέστη, κρατήστε κλειστά τα παράθυρα, όπως και τις κουρτίνες/στόρια, ώστε να εμποδίσετε τον ήλιο να ζεστάνει τον χώρο.

Ανοίξτε τη νύχτα τα παράθυρα

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, ανοίξτε παράθυρα και σκίαστρα για να κυκλοφορήσει πιο δροσερός αέρας. Ιδανικά ανοίξτε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού για διαμπερή αερισμό.

Σφραγίστε τα κενά

Όπως τον χειμώνα κρατάμε τη ζέστη μέσα, έτσι το καλοκαίρι πρέπει να εμποδίσουμε την είσοδο ζεστού αέρα. Κλείστε χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα.

Μείνετε χαμηλά

Η ζέστη ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι είναι αποπνικτική, καθίστε στο πάτωμα. Προτιμήστε τα χαμηλότερα επίπεδα του σπιτιού και, αν χρειαστεί, μεταφέρετε το στρώμα σας στο πάτωμα για τη νύχτα.

Αποφύγετε τον φούρνο και την κουζίνα

Οποιαδήποτε συσκευή παράγει θερμότητα, όπως ο φούρνος και η κουζίνα, είναι καλύτερο να μένει κλειστή για να αποφύγετε επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο.

Προτιμήστε να μαγειρέψετε έξω στη σχάρα ή δοκιμάστε συνταγές για slow cooker.

Βγάλτε από την πρίζα συσκευές

Ακόμα και όταν βρίσκονται σε αναμονή, οι συσκευές παράγουν θερμότητα. Αποσυνδέστε τες όπου είναι εφικτό.

Αξιοποιήστε στο έπακρο τους ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες είναι σωτήριοι το καλοκαίρι. Είτε οροφής είτε επιδαπέδιοι μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, βοηθώντας στην κυκλοφορία του αέρα.

Αν έχετε ανεμιστήρα οροφής, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του το καλοκαίρι. Γνωρίζατε ότι οι ανεμιστήρες οροφής έχουν ρύθμιση για χειμώνα και καλοκαίρι; Ρυθμίστε τον να περιστρέφεται αριστερόστροφα. Αυτό ωθεί τον αέρα προς τα κάτω.

Φορητοί ανεμιστήρες: Όταν τα παράθυρα είναι ανοιχτά τη νύχτα, τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα κοντά τους για να κατευθύνει τον αέρα μέσα στον χώρο. Αν το κάνετε αυτό σε αντίθετα σημεία του σπιτιού, βελτιώνεται ακόμη περισσότερο η ψύξη.

Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα

Όπως και με την αλλαγή κατεύθυνσης του ανεμιστήρα οροφής, ο αφυγραντήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία, αλλά μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε πιο δροσερά. Αφαιρεί την περιττή υγρασία από τον αέρα και την αντικαθιστά με πιο ξηρό αέρα.

DIY «κλιματιστικό»

Για να αξιοποιήσετε ακόμη καλύτερα τους ανεμιστήρες σας, μπορείτε να εφαρμόσετε απλά κόλπα. Για παράδειγμα, τοποθετήστε ένα δοχείο με παγάκια ή ένα κρύο, βρεγμένο σεντόνι μπροστά από τον ανεμιστήρα ώστε να διαχέεται πιο δροσερός αέρας. Επίσης, μπορείτε να κρεμάσετε παγωμένα μπουκάλια νερού στο πίσω μέρος του ανεμιστήρα.

Μείνετε στη σκιά

Η εύρεση ενός δροσερού, σκιερού σημείου είναι το κλειδί για να περνάτε χρόνο έξω το καλοκαίρι. Η ίδια λογική ισχύει και για όλο το σπίτι. Όσο περισσότερη σκιά δημιουργείτε, τόσο το καλύτερο. Δημιουργήστε δροσερές σκιές γύρω από το σπίτι σας, μπλοκάροντας την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Έξω, δέντρα και τέντες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν προστατεύουν παράθυρα που βλέπουν προς τη δύση. Ακόμη και καλά τοποθετημένες ομπρέλες βεράντας μπορούν να βοηθήσουν.

Σβήστε τα φώτα

Ανάλογα με τον τύπο λαμπτήρων που χρησιμοποιείτε, τα φώτα σας μπορεί να παράγουν σημαντική ποσότητα θερμότητας. Οι λαμπτήρες LED μειώνουν τη θερμότητα που εκπέμπεται και μπορεί να συμβάλoυν και στη μείωση του λογαριασμού ρεύματος στο τέλος του μήνα. Επίσης, φροντίστε να σβήνετε όλα τα φώτα, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, ώστε να παράγεται όσο το δυνατόν λιγότερη θερμότητα.

Με πληροφορίες από southernliving