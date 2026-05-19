Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία Terra Medi LLC στις ΗΠΑ ανακοίνωσε την ανάκληση του ελληνικού προϊόντος Hellas Meze Golden Smoked Whole Herring (καπνιστή ρέγγα) λόγω πιθανού κινδύνου αλλαντίασης. Η ανάκληση αφορά καπνιστές ολόκληρες ρέγγες που διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν καθαριστεί σωστά από τα εντόσθια, γεγονός που μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη του βακτηρίου Clostridium botulinum, το οποίο προκαλεί μια σοβαρή μορφή τροφικής δηλητηρίασης. Το προϊόν είχε διανεμηθεί στις πολιτείες New York, New Jersey, Massachusetts και Illinois και αφορά συσκευασίες με ημερομηνία παραγωγής 12/04/2025, ανάλωση έως 12/04/2026 και κωδικό παρτίδας L120425F54.

Αυτές είναι οι ρέγγες που ανακαλούνται

Στοιχεία προϊόντος

Μάρκα: Hellas Meze

Προϊόν: Golden Smoked Whole Herring

Ημερομηνία παραγωγής: 12/04/2025

Ανάλωση έως: 12/04/2026

Κωδικός παρτίδας: L120425F54

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν ότι η αλλαντίαση μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως θολή ή διπλή όραση, δυσκολία στην ομιλία και την κατάποση, μυϊκή αδυναμία, δυσκολία στην αναπνοή και σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας.

Tι είναι η αλλαντίαση

Η αλλαντίαση είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος που προκαλείται από μια νευροτοξίνη η οποία παράγεται από το βακτηρίδιο Clostridium botuiinum και μερικές φορές από στελέχη των βακτηριδίων Clostridium butyricum και Clostridium baratii σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Υπάρχουν έξι είδη αλλαντίασης: α) η τροφιμογενής, β) η βρεφική, γ) η εντερική τοξιναιμία των ενηλίκων, δ) η τραυματική, ε) η ιατρογενής και στ) η εισπνευστική. Το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης είναι ένα Gram (+) βακτηρίδιο που αναπτύσσεται καλύτερα υπό αναερόβιες συνθήκες. Το βακτηρίδιο παράγει σπόρια που του επιτρέπουν να επιβιώνει σε δυσμενείς συνθήκες μέχρι να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες που να επιτρέψουν την ανάπτυξή του. Υπάρχουν 7 τύποι αλλαντικής τοξίνης που διαχωρίζονται με τα γράμματα Α, Β, C, D, E, F, G. Μόνο οι τύποι Α, Β, Ε και σπάνια ο F προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Η αλλαντική τοξίνη θεωρείται από τις πιο θανατηφόρες ουσίες. Η μέση θανατηφόρος δόση (lethal dose- LD50) είναι 1 ng τοξίνης ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος.

Η τροφιμογενής αλλαντίαση προκύπτει όταν το Κλωστηρίδιο της αλλαντίασης αναπτύσσεται και παράγει τοξίνη σε τρόφιμο το οποίο στη συνέχεια καταναλώνεται χωρίς να προηγηθεί κατάλληλο μαγείρεμά του ώστε να καταστραφεί η τοξίνη. Η τοξίνη παράγεται συνήθως, σε τρόφιμα ακατάλληλα παρασκευασμένα ή κονσερβοποιημένα, χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι ή ζάχαρη, χαμηλής οξύτητας, καθώς και σε παστεριωμένα ή ελαφρώς μαγειρεμένα τρόφιμα που δεν έχουν καταψυχθεί, ειδικά σε αυτά σε αεροστεγή συσκευασία (π.χ καπνιστά ψάρια, προϊόντα κρέατος, σάλτσες κ.α). Η τοξίνη καταστρέφεται με το βρασμό (85°C για 5 λεπτά ή περισσότερο), ενώ τα σπόρια απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καταστραφούν (120Τ για 10 λεπτά ή περισσότερο).

Αρχικά οι ασθενείς παρουσιάζουν αδυναμία, ίλιγγο, θαμπή όραση, ξηροστομία, δυσκολία στην κατάποση και την ομιλία, λόγω της προσβολής των κρανιακών νεύρων από την αλλαντική τοξίνη. Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι αποτέλεσμα της μυϊκής παράλυσης που προκαλείται από την αλλαντική τοξίνη και περιγράφονται ως «χαλαρή συμμετρική κατιούσα παράλυση». Η παράλυση των αναπνευστικών μυών μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Δεν παρατηρείται πυρετός ή απώλεια συνείδησης. Μπορεί να συνυπάρχουν γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα ή σπανιότερα διάρροια.

Η ανίχνευση του Clostridium botulinum σε ύποπτο τρόφιμο δεν θέτει τη διάγνωση της αλλαντίασης δεδομένου ότι οι σπόροι του μικροβίου μπορούν να βρεθούν παντού, εν αντιθέσει με την ανίχνευση τοξίνης στο ύποπτο τρόφιμο που είναι ισχυρά διαγνωστική. Στην αλλαντίαση από τραύμα η διάγνωση βασίζεται στην ανεύρεση τοξίνης στον ορό του ασθενή ή στην απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα σε καλλιέργεια τραύματος. Στην εντερική τοξιναιμία των ενηλίκων η διάγνωση στηρίζεται στην ανεύρεση Clostridium botulinum/Γοξ\νης στα κόπρανα ή σε υλικά βιοψίας.Περίοδος επώασης και περίοδος μεταδοτικότητας

Τα συμπτώματα στην τροφιμογενή αλλαντίαση ξεκινούν είτε πολύ νωρίς, μέσα σε 6 ώρες από την κατανάλωση μολυσμένης τροφής, είτε αργά έως και 10 ημέρες μετά. Συνήθως, ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου είναι 18-36 ώρες. Στην εισπνευστική αλλαντίαση ο χρόνος επώασης είναι μεγαλύτερος και κυμαίνεται από 12 έως 80 ώρες μετά την έκθεση, ενώ στη βρεφική είναι άγνωστος λόγω του ότι δεν διευκρινίζεται συνήθως πότε έγινε η κατάποση των σπόρων του βακτηρίου.