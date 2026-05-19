Η αγωγή των Times αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, μια σύγκρουση που έχει εκτυλιχθεί τόσο δημόσια όσο και σε δικαστικές αίθουσες.

Η εφημερίδα «The New York Times» μήνυσε τη Διεύθυνση Άμυνας τη Δευτέρα για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε μήνες, υποστηρίζοντας ότι η απαίτηση οι δημοσιογράφοι να συνοδεύονται όταν βρίσκονται στον χώρο του Πενταγώνου παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

Η αγωγή παρουσιάζει την πολιτική συνοδείας ως μέρος «μιας σειράς κλιμακούμενων μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να σταματήσουν δυσμενή δημοσιεύματα», «περιορίζοντας δραματικά τη μακροχρόνια πρόσβαση του Τύπου στο Πεντάγωνο», κατά παράβαση της Πρώτης και της Πέμπτης Τροπολογίας.

Η πολιτική είναι «μια αντισυνταγματική προσπάθεια του Πενταγώνου να εμποδίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη στρατιωτικών θεμάτων», δήλωσε ο Τσάρλι Στάντλαντερ, εκπρόσωπος των Times, σε email προς το Associated Press. «Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν: οι Αμερικανοί αξίζουν να γνωρίζουν πώς διοικείται η κυβέρνησή τους και ποιες ενέργειες κάνει ο στρατός στο όνομά τους και με τα χρήματα των φορολογούμενων».

Στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Πάρνελ χαρακτήρισε την αγωγή των Times «τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να αφαιρεθούν τα εμπόδια προκειμένου να βάλουν χέρι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες».

Η αγωγή των Times αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, μια σύγκρουση που έχει εκτυλιχθεί τόσο δημόσια όσο και σε δικαστικές αίθουσες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εφημερίδα κατέθεσε τη Δευτέρα τη νέα αγωγή αφού είχε ήδη μηνύσει το Πεντάγωνο τον Δεκέμβριο για ένα διαφορετικό σύνολο κανόνων που επέβαλε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ το προηγούμενο φθινόπωρο.

Η παλαιότερη πολιτική απαιτούσε από τους δημοσιογράφους να αποδεχθούν μια σειρά περιορισμών για να διατηρήσουν την καθημερινή πρόσβαση στο Πεντάγωνο, συμπεριλαμβανομένης μιας διάταξης που υποδείκνυε ότι δημοσιογράφοι που «ζητούν» ευαίσθητες πληροφορίες από στρατιωτικό προσωπικό θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «επικίνδυνοι» και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Πολλά μέσα ενημέρωσης - μεταξύ των οποίων CBS News, ABC News, NBC News, CNN και Fox News - αρνήθηκαν να υπογράψουν και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Πεντάγωνο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Πολ Λ. Φρίντμαν ακύρωσε μέρη αυτής της πολιτικής τον Μάρτιο, κρίνοντας ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα της εφημερίδας και ενός από τους δημοσιογράφους της, του Τζούλιαν Μπαρνς.

Το Πεντάγωνο απάντησε επιβάλλοντας νέα πολιτική που απαγόρευε στους δημοσιογράφους την πρόσβαση στο κτίριο, εκτός αν συνοδεύονται από κυβερνητικό συνοδό. Ο δικαστής έκρινε ότι η ενδιάμεση αυτή πολιτική παραβίαζε την απόφαση του Μαρτίου. Ωστόσο, η πολιτική συνοδείας παρέμεινε σε ισχύ, καθώς εφετείο ανέστειλε μέρος της απόφασης του Φρίντμαν για όσο διάστημα η κυβέρνηση ασκεί έφεση. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η νέα αγωγή, που κατατέθηκε από την εφημερίδα και τον δημοσιογράφο Μπαρνς στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, στοχεύει στο να ζητήσει από τα δικαστήρια να κρίνουν απευθείας τη συνταγματικότητα του κανόνα συνοδείας.

Στην κατάθεση, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο κανόνας, όπως και άλλοι περιορισμοί του Πενταγώνου στα μέσα, έχει σαφή στόχο - «να κλείσει το Πεντάγωνο σε κάθε δημοσιογράφο ή μέσο που δεν είναι πρόθυμο να δημοσιεύει μόνο όσα εγκρίνουν αξιωματούχοι του υπουργείου».

Αυτό, υποστηρίζει, είναι «προδήλως αντισυνταγματικό».

Το Πεντάγωνο έχει αρνηθεί ότι προσπαθεί να αναγκάσει τους δημοσιογράφους να λαμβάνουν έγκριση για τα ρεπορτάζ τους και υποστηρίζει ότι προσπαθεί να αποτρέψει διαρροές εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Ο Πάρνελ, στην ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι οι Times και οι δημοσιογράφοι τους «θέλουν να κινούνται ελεύθερα στους διαδρόμους του Πενταγώνου χωρίς συνοδό - ένα προνόμιο που δεν έχουν σε κανένα άλλο ομοσπονδιακό κτίριο».

«Η πολιτική του Υπουργείου είναι απολύτως νόμιμη και σχεδιασμένη για να προστατεύει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας από παράνομη διαρροή».

Πηγή: CBS News