Ανατροπές στις συντάξεις χηρείας αλλά και σε όσους λαμβάνουν διπλή εθνική σύνταξη φέρνει πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αβεβαιότητα προκαλεί η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που θέτει σε κίνδυνο πάνω από 200.000 «διπλές» συντάξεις. Η απόφαση 699/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των διπλών εθνικών συντάξεων. Το ΣτΕ έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου 4387/2016, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων, όπως σύνταξη χηρείας και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη.

Παράλληλα, ακύρωσε κρίσιμο μέρος της εγκυκλίου Τσακλόγλου του 2021, η οποία προέβλεπε ότι όσοι είχαν ήδη λάβει διπλή εθνική σύνταξη δεν θα υποχρεώνονταν να επιστρέψουν χρήματα και ότι τα ποσά θα εμφανίζονταν ως «προσωπική διαφορά». Το δικαστήριο έκρινε ότι η εγκύκλιος εισήγαγε νέα κανονιστική ρύθμιση χωρίς την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση και δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχία για πιθανές αναδρομικές απαιτήσεις από χιλιάδες συνταξιούχους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα ποσά που ενδέχεται να αναζητηθούν κυμαίνονται από 15.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα του ασφαλιστικού: νόμοι που εφαρμόζονται επιλεκτικά, καθυστερημένες αποφάσεις και διαφορετική μεταχείριση ασφαλισμένων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Στο ίδιο πλαίσιο παραμένει ανοιχτό και το θέμα των συντάξεων χηρείας. Παρότι ο νόμος προβλέπει μείωση της σύνταξης μετά την τριετία όταν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, η διάταξη εφαρμόστηκε αποσπασματικά, δημιουργώντας δύο κατηγορίες συνταξιούχων: όσους συνεχίζουν να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και όσους έχουν ήδη υποστεί περικοπές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ και του Μητρόπουλου

Το ΣτΕ έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου (άρθρο 7 παρ.5 ν. 4387/2016) που καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις όταν η χήρα, εκτός από τη σύνταξη του αποθανόντος, λαμβάνει και δική της σύνταξη (εξ ιδίου δικαιώματος)

Η υπόθεση είχε δικαστεί στις 5-12-2024 ενώπιον του ΣτΕ (7μελής σύνθεση) και οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων χηρείας είχαν ζητήσει την ακύρωση της Φ.80000/Δ17/109302/30-12-2021 εγκυκλίου του πρώην Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.Τσακλόγλου με θέμα «Εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε περίπτωση σώρευσης-Συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία».

Με πλειοψηφία η 7μελής σύνθεση του Α’ Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυστυχώς έκρινε συνταγματική μιά από τις πιο σκληρές διατάξεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 4387/2016) που επιτρέπει ΜΙΑ ΜΟΝΟ εθνική σύνταξη σε περίπτωση σώρευσης στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων τής μίας συντάξεως (σύνταξη χηρείας-σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος).

Καλούμε την κυβέρνηση να ακυρώσει την απαράδεκτη εγκύκλιο Τσακλόγλου και να καταργήσει την άδικη διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου που θα οδηγήσει σε φτωχοποίηση αρκετές χιλιάδες συνανθρώπων μας αυτής τής ευαίσθητης κοινωνικής κατηγορίας.

Καμία χήρα ή χήρος δεν μπορούν να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά από 15.000-30.000 ευρώ χωρίς να διακινδυνεύσουν τη διαβίωσή τους!

Ιδού η περίληψη της υπ’αριθ. 699/2026 απόφασης του Α’ Τμήματος ΣτΕ που κρίνει συνταγματική την άνω διάταξη και ανοίγει τον δρόμο για κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις των συνταξιούχων λόγω θανάτου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://enypekk.gr/2026/05/17/alexis-mitropoulos-echasan-ti-machi-sto-ste-oi-chires-chiroi

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση, χωρίς την άδεια του εκδότη και οπωσδήποτε χωρίς την αναφορά της πηγής προέλευσης του περιεχομένου.