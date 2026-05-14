Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιουνίου 2026, ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.