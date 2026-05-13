Η απεργία της ΑΔΕΔΥ δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) σήμερα.

Ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων είναι η σημερινή για τον δημόσιο τομέα, καθώς η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί 24ωρη απεργία με βασικά αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων νοσοκομειακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι εφοριών, εργαζόμενοι σε δημόσιους οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ΑΔΕΔΥ, μέσω ανακοίνωσής της, ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, εκρηκτική αύξηση της ακρίβειας και διαρκή πίεση στα νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας, τροφίμων και φαρμάκων έχει καταστήσει δύσκολη την καθημερινότητα των εργαζομένων, ενώ οι παρεχόμενες αυξήσεις χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς μπροστά στις πραγματικές ανάγκες.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία αναφέρεται στα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποτελούν στόχο κριτικής για δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικού και πόρων.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών της, η ΑΔΕΔΥ ζητά, μεταξύ άλλων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου, καθώς και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία.

Κεντρική απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιείται στην Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.