Η επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αλλάζει μόνο τις ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλά και την ίδια τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Ο μέχρι πρότινος διμέτωπος αγώνας της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον πρώην πρωθυπουργό - κυρίως με «σημαία» τα ζητήματα κράτους δικαίου - μοιάζει να μετατρέπεται σταδιακά σε μία μονομέτωπη επίθεση απέναντι στον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

Το μπαράζ «πυρών» στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα, το τελευταίο 48ωρο, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης για τις προτεραιότητες που διαμορφώνονται πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη. Ιδίως μετά τη προχθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, όπου ουσιαστικά προανήγγειλε δημόσια την επιστροφή του και έστειλε σαφές μήνυμα ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο.

«Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε» ότι θα υπάρξει η πολιτική δύναμη που θα μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται πως λειτούργησε ως πολιτικό «καμπανάκι» για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει πλέον μπροστά του όχι απλώς μια συζήτηση στα τηλεοπτικά πάνελ περί επιστροφής Τσίπρα, αλλά μια οργανωμένη προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου της Κεντροαριστεράς, με άμεσες συνέπειες για τη δική του στρατηγική κυριαρχίας στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Κόντρα Τσουκαλά - Ζαχαριάδη

Το πρώτο δείγμα της νέας έντασης καταγράφηκε ήδη από χθες, με τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις των εκπροσώπων Τύπου των δύο κομμάτων.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας, προχθές, στα «Παραπολιτικά 90,1», επιχείρησε να παρουσιάσει τον Αλέξη Τσίπρα ως «βολική αντιπολίτευση» για τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας πως κυβερνητικά στελέχη επιθυμούν την επιστροφή του επειδή θεωρούν ότι μπορούν να τον αντιμετωπίσουν πιο εύκολα πολιτικά.

Η απάντηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή, καθώς υποστήριξε ότι η επιστροφή Τσίπρα συζητείται ακριβώς λόγω της αδυναμίας του Νίκου Ανδρουλάκη να διαμορφώσει πλειοψηφικό ρεύμα απέναντι στην κυβέρνηση.

Αιχμηρές δηλώσεις Δουδωνή κατά Τσίπρα

Η συνέχεια αποδείχθηκε ακόμη πιο αποκαλυπτική για το κλίμα που επικρατεί πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, εξαπέλυσε χθες σκληρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, αμφισβητώντας ακόμη και τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν δυναμική γύρω από την επιστροφή του, τις οποίες χαρακτήρισε «της πλάκας».

Παράλληλα, επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποκαλώντας τον «πουλέν του Μητσοτάκη» και αφήνοντας αιχμές ότι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στηρίζουν και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς.

«Θλίβομαι που ένας πρώην πρωθυπουργός της Αριστεράς δέχεται να εμφανίζεται ως πουλέν του Μητσοτάκη και πουλέν συμφερόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η προσπάθεια του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ να επαναφέρει το επιχείρημα ότι η σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα οδήγησε στη μεγαλύτερη ήττα αξιωματικής αντιπολίτευσης της Μεταπολίτευσης, επιχειρώντας ουσιαστικά να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιχειρεί απλώς να διαφοροποιηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά να απονομιμοποιήσει συνολικά την πολιτική επανεμφάνισή του.

Η Αναστασίου τα έβαλε με τα… μαλλιά του Τσίπρα

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό, όμως, του κλίματος που διαμορφώνεται πλέον στο ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι οι επιθέσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίζονται πλέον στα κορυφαία στελέχη.

Η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του Kontra24 και σχολίασε ακόμη και την εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «να λουστεί κάνα δυο φορές, έχει βάψει το μαλλί κι είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Η τοποθέτηση προκάλεσε αμηχανία ακόμη και στο πάνελ της εκπομπής, με τον Βασίλη Κόκκαλη να της απαντά «δεν είναι εκφράσεις αυτές τώρα» και να της υπενθυμίζει πως απέναντί της βρισκόταν και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Παρότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα μπορούσε να θεωρηθεί μεμονωμένο ή γραφικό, στην πραγματικότητα αποτυπώνει το γενικότερο πολιτικό κλίμα που επικρατεί πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα κλίμα στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας μετατρέπεται σταδιακά στον βασικό πολιτικό στόχο.

Ο φόβος της επανασυσπείρωσης γύρω από τον Τσίπρα

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού απειλεί άμεσα τη στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη να καθιερώσει το κόμμα του ως τη βασική δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως τον κυρίαρχο εκφραστή του χώρου της Κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Γι’ αυτό και το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια ολοένα και πιο επιθετική γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιχειρεί να μπλοκάρει την πολιτική ανασύνθεση του χώρου γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα πριν αυτή αποκτήσει πραγματική εκλογική και πολιτική δυναμική. Προς το παρόν, πάντως, η δυναμική αυτή καταγράφεται κυρίως δημοσκοπικά, όπως στη χθεσινή δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη τόσο στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», όσο και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η στρατηγική θα ενισχύσει τελικά το ΠΑΣΟΚ ή αν, αντίθετα, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι η Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζει την επιστροφή Τσίπρα ως πιο άμεση πολιτική απειλή ακόμη και από την ίδια την κυβέρνηση.

Διότι όσο κι αν αυτό δεν θέλουν να φανεί, φαίνεται…