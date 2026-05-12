Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο χωροταξικός σχεδιασμός στον Τουρισμό καθώς πλέον τα ακίνητα τύπου Airbnb θα προσμετρώνται στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής

Για πρώτη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εντάσσει τις κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογείται η τουριστική πίεση σε νησιά, πόλεις και δημοφιλείς προορισμούς.

Η ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο τέθηκε σε άτυπη δημόσια διαβούλευση, θεωρείται κομβικής σημασίας καθώς έως σήμερα οι κατοικίες τύπου Airbnb δεν λαμβάνονταν υπόψη στον χωροταξικό σχεδιασμό με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονταν οι ξενοδοχειακές μονάδες.

Με τη νέα πρόβλεψη, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης θα προσμετρώνται πλέον στη συνολική τουριστική δυναμικότητα κάθε περιοχής, επηρεάζοντας άμεσα την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και κατά συνέπεια τις δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Το μέτρο συνδέεται με τη νέα κατηγοριοποίηση των 1.035 δημοτικών ενοτήτων της χώρας, η οποία βασίζεται στη σχέση τουριστικών κλινών προς μόνιμο πληθυσμό.

Η ενσωμάτωση των Airbnb στον χωροταξικό σχεδιασμό ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για αυστηρότερους περιορισμούς σε περιοχές με υψηλή τουριστική επιβάρυνση. Το πλαίσιο προβλέπει ότι η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να υπόκειται σε χωρικά διαφοροποιημένους όρους, με δυνατότητα επιβολής περιορισμών στον αριθμό των κλινών, στις νέες άδειες ή ακόμη και πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η δυνατότητα αναστολής της μετατροπής νεόδμητων κατοικιών στα νησιά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω της μη έκδοσης νέων αριθμών μητρώου ακινήτων από την ΑΑΔΕ. Παρά τις προβλέψεις, οι ρυθμίσεις δεν ενεργοποιούνται άμεσα, αλλά θα απαιτηθούν επόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή τους.