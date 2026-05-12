Τι αναφέρει ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού.

Σε δημόσια παρέμβαση μέσω των social media προχώρησε ο Γιάννης Μαλλιαρός, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες που διακινήθηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να αποσαφηνίσει πως το περιστατικό δεν συνδέεται με τον αδελφό του, Μάνο Μαλλιαρό, καθώς στα social media είχαν εκφραστεί έντονες ανησυχίες από χρήστες που πίστεψαν ότι εκείνος είναι ο παίκτης που τραυματίστηκε.

«Το περιστατικό δεν αφορά τον αδελφό μου».

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Γιάννης Μαλλιαρός διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η οικογένεια μέχρι αυτή τη στιγμή, ο τραυματίας δεν είναι ο αδελφός του.

Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να καθησυχάσει συγγενείς, φίλους και όσους επικοινώνησαν μαζί τους τις τελευταίες ώρες αναζητώντας πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μάνου Μαλλιαρού.

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά».