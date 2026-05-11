Η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων - Ποιοι μαθητές κερδίζουν μια μέρα άνευ μαθημάτων.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Μαραθώνος την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πολύωρης διακοπής της υδροδότησης για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών από πλευράς ΕΥΔΑΠ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος

Με σημερινό έγγραφό της η #ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό της τροφοδοτικό αγωγό, αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, θα σημειωθεί πολύωρη διακοπή υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διακοπή θα ξεκινήσει στις 18:00 της Τρίτης και, λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών, η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει, σταδιακά σε διάφορες περιοχές, την Τετάρτη, 13/5/2026, από το μεσημέρι και μετά. Να τονίσουμε ότι η διακοπή θα αφορά το σύνολο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα (ενδεικτικά: οικισμός Μαραθώνα, Παραλία Μαραθώνα, Σούφανη, Καλέντζι, Άνω και Κάτω Σούλι, Βρανάς, οικισμός Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικά κ.λπ.), καθώς και το σύνολο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης.

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού μπορεί, λόγω της επισκευής του αγωγού, να σημειωθεί και σε υψηλά σημεία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Καλλιτεχνούπολη), του Δήμου Παιανίας (Γλυκά Νερά), του Δήμου Πεντέλης (Νταού) και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Οι δημότες παρακαλούνται θερμά να προετοιμαστούν κατά το δυνατόν καλύτερα για την πολύωρη διακοπή, συνυπολογίζοντας και το ενδεχόμενο απρόοπτων επιπλοκών εξαιτίας της μεγάλης έκτασης των σύνθετων εργασιών επισκευής του αγωγού από την ΕΥΔΑΠ.

Εξυπακούεται ότι, με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τη διάρκεια της διακοπής υδροδότησης, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και ΚΔΑΠ δε θα λειτουργήσουν την Τετάρτη, 13/5/2026, εκτός αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

