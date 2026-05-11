Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Η Νέα Αριστερά εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τις δηλώσεις του για το drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, υποστηρίζοντας πως ο υπουργός «προσπάθησε να μας μάθει μια νέα γεωγραφία», αναφερόμενος στο σημείο εντοπισμού του drone ως περιοχή «εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Το κόμμα κάνει λόγο για αντιφατική στάση της κυβέρνησης σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, σημειώνοντας ότι «όταν θέλει να πουλήσει πατριωτισμό, υψώνει τη σημαία, ενώ όταν πρέπει να δώσει απαντήσεις, μετακινεί τη Λευκάδα».

Παράλληλα, ζητά σαφείς απαντήσεις από το υπουργείο Άμυνας σχετικά με το ακριβές σημείο όπου εντοπίστηκε το drone, το πώς βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στην περιοχή και ποιος φέρει την ευθύνη για το περιστατικό.

Η Νέα Αριστερά καταλήγει ότι «η εθνική ασφάλεια δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι», κατηγορώντας τον κ. Δένδια για προσπάθεια αποφυγής ουσιαστικών εξηγήσεων μέσω «γεωγραφικών ακροβασιών».