Ανακοίνωση για την πρόσφατη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη εξέδωσε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως «δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει γιατί παρακολουθούνταν το ίδιο το Μαξίμου, η μισή κυβέρνηση και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων», ενώ «οι αιτιάσεις του σχετικά με τον Άρειο Πάγο κρίνονται επιτηδευμένα αφελείς»:

«"Αμάρτησε για τη ΝΔ, την κυβέρνηση και τις μυστικές υπηρεσίες", μας είπε ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, λίγες ημέρες πριν από το Συνέδριο της ΝΔ και ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών, μαζί με τις προσπάθειες συγκάλυψής του, παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας.

Είναι σαφές ότι ο κ. Δημητριάδης ανησυχεί και στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως όμως προς τον πρωθυπουργό και πολιτικό του προϊστάμενο, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Άραγε για ποιον "θυσιάστηκε", όπως λέει ο πρωθυπουργικός ανιψιός, αν όχι για να σηκώσει τις αμαρτίες του πρωθυπουργού;

Ο κ. Δημητριάδης δεν έδωσε απαντήσεις. Δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει γιατί παρακολουθούνταν το ίδιο το Μαξίμου, η μισή κυβέρνηση και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δε αιτιάσεις του σχετικά με τον Άρειο Πάγο κρίνονται επιτηδευμένα αφελείς.

Ο κ. Δημητριάδης, με τη συνέντευξη που έδωσε και τη στιγμή που την έδωσε, κάνει τον κ. Μητσοτάκη να αισθάνεται ακόμη πιο άβολα.

Το σκάνδαλο Predator είναι πολύ μεγάλο για να θαφτεί».