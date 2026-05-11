Ανακοίνωση με αφορμή την προαναγγελία επιστροφής στην πολιτική σκηνή από τον Ηλία Κασιδιάρη, εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΝΕΑΡ, «η ανακοίνωση Κασιδιάρη, η οποία έγινε στο πλαίσιο άδειας από την φυλακή για την παρουσίαση του βιβλίου του, για επιστροφή του στην πολιτική ζωή της χώρας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη ακροδεξιά γραφικότητα».

Όπως αναφέρει «Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι τελεσίδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι στέλεχος της Χρυσής Αυγής, μιας ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης που δολοφόνησε, τραυμάτισε, τρομοκράτησε και επιχείρησε να δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία με μίσος.

Βέβαια, για την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια ευθύνη. Από τη μία παρουσιάζεται ως δήθεν θεματοφύλακας της δημοκρατίας και από την άλλη υιοθετεί καθημερινά πολιτικές και ρητορική της ακροδεξιάς, όπως στο μεταναστευτικό με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Πλεύρη να πρωτοστατεί».

Τέλος ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωση «η θέση των χρυσαυγιτών δεν είναι στη Βουλή και στην πολιτική ζωή της χώρας. Η θέση τους είναι εκεί όπου τους έστειλε η Δικαιοσύνη και η κοινωνία: στη φυλακή και στο περιθώριο. Κάθε προσπάθεια επανανομιμοποίησης των νεοναζί θα μας βρίσκει απέναντι».