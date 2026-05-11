«Προχωράμε με έργα που αφήνουν αποτύπωμα», τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο Χάρης Δούκας για τη νέα Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ.
«Η νέα Λεωφόρος κατασκευάζεται τώρα στον Βοτανικό και γίνεται ο βασικός άξονας ενός νέου οδικού δικτύου μήκους 8 χλμ στον Ελαιώνα», αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων.
- 1,3 χλμ νέου δρόμου,
- Σύνδεση Λ. Αθηνών – Πέτρου Ράλλη
- Έργο πνοής που θα αποσυμφορήσει σε κάποιο βαθμό τον Κηφισό
«Η Αθήνα αλλάζει. Και αλλάζει με σχέδιο», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας.
