Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικών Μαθημάτων ΓΕΛ 2026: Όσα πρέπει να ξέρουν οι φετινοί υποψήφιοι

Την Παρασκευή 29 Μαΐου ανοίγει φέτος η αυλαία των Πανελληνίων 2026 με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα την Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι μαθητές θα συνεχίσουν την εξέτασή τους με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ

Ημέρα 16/6/2026:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αγγλικά (10:00 π.μ.)

Ημέρα 17/6/2026:

Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 18/6/2026:

Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 19/6/2026:

Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 20/6/2026:

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

Ημέρα 22/6/2026:

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

Ημέρα 23/6/2026:

Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 24/6/2026:

Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 25/6/2026:

Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων στα ΓΕΛ για όλες τις Σχολές και τα Τμήματα

Ενόψει της εξέτασης το ΥΠΑΙΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζοντας το πλαίσιο που θα ισχύσει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής. Η απόφαση αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και περιλαμβάνει τους συντελεστές βαρύτητας:

των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

των ειδικών μαθημάτων,

των μουσικών μαθημάτων,

καθώς και των πρακτικών δοκιμασιών.

Οι συντελεστές αυτοί καθορίζουν πόσο επηρεάζει κάθε μάθημα τη διαμόρφωση των τελικών μορίων ανά σχολή και τμήμα. Με απλά λόγια, ένα μάθημα με υψηλότερο συντελεστή «μετρά» περισσότερο στον υπολογισμό των μορίων και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη των υποψηφίων Η απόφαση καλύπτει την εισαγωγή στο σύνολο των ΑΕΙ αλλά και στις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ), στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συντελεστές των ειδικών μαθημάτων για σχολές που απαιτούν εξέταση σε ξένες γλώσσες, σχέδιο ή μουσικά μαθήματα, αλλά και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.