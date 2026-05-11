«Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Προληπτικά σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο «Αττικόν» βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου "MV Hondius", στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Τον Έλληνα υπήκοο έχει αναλάβει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, αλλά επειδή όλες οι επαφές που βρίσκονταν στο πλοίο θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου -υπό την έννοια ότι ενδέχεται κάποιος να εκδηλώσει συμπτώματα- για να είμαστε 100% βέβαιοι βρίσκεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 ημέρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤNEWS, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ακριβώς για να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως, ακόμη κι αν εκδηλώσει συμπτώματα τις επόμενες εβδομάδες -κάτι που θεωρείται μικρή πιθανότητα- θα είναι ασφαλής τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεται σε επαφή».

Σχετικά με τον επαναπατρισμό του, η κ. Αγαπηδάκη είπε ότι η επιχείρηση που στήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

«Ο χανταϊός των Άνδεων - αυτό είναι το συγκεκριμένο στέλεχος - είναι το μόνο στέλεχος hantavirus που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη και πολύ στενή επαφή με άνθρωπο που νοσεί, προκειμένου να υπάρξει μετάδοση. Δεν έχει καμία σχέση με την ευκολία μετάδοσης που είχε ο κορονοϊός. Άρα, να ξέρουμε ότι είμαστε σε εγρήγορση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

«Δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε. Αυτό που έχει σημασία να γνωρίζει ο πολίτης είναι ότι όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή έρχονται σε επαφή με τρωκτικά πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης: Να καθαρίζουν σωστά τους χώρους, να πλένουν τα χέρια τους, να φορούν γάντια και μάσκα όταν χρειάζεται και να αποφεύγουν την επαφή με περιττώματα τρωκτικών», κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη.

