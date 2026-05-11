Η Dua Lipa κατέθεσε αγωγή κατά της Samsung Electronics, ζητώντας αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε φωτογραφία της για να προωθήσει τηλεοράσεις χωρίς την άδεια της.
Σύμφωνα με την αγωγή, η Samsung φέρεται χρησιμοποίησε φωτογραφία της Dua Lipa πάνω σε χάρτινες συσκευασίας τηλεοράσεων.
Η χρήση της φωτογραφίας έδωσε την εντύπωση ότι η τραγουδίστρια εγκρίνει ή διαφημίζει το προϊόν.
Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν επίσης ότι:
- Παραβιάστηκαν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και δικαιώματα εικόνας.
- Η χρήση της εικόνας έβλαψε το brand της, δημιουργώντας ψευδή εντύπωση εμπορικής συνεργασίας.
Στην αγωγή περιλαμβάνονται αναρτήσεις στα social media όπου χρήστες αναφέρουν ότι θα αγόραζαν την τηλεόραση «επειδή είναι η Dua Lipa πάνω στη συσκευασία».
Με πληροφορίες από Reuters