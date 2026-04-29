Η δολοφονία του Tupac το 1996 παραμένει ένα από τα άύτα μυστήρια στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Ωστόσο ντοκιμαντέρ του Netflix κάνει αναφορά σε εμπλοκή του Sean "Diddy" Combs.

Η οικογένεια του Tupac Shakur κατέθεσε αγωγή για τον θάνατό του, ζητώντας απροσδιόριστη αποζημίωση για την δολοφονία του.

Ο ράπερ ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της δεκαετίας του '90 και δολοφονήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, όταν μαζί με τον CEO της Death Row Records, Suge Knight, πήγαν στο Λας Βέγκας για να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας μεταξύ του Mike Tyson και του Bruce Seldon. Εκείνο το βράδυ, υπήρξε μια συμπλοκή μεταξύ τους και του Orlando Anderson στο MGM Grand Casino. Όταν ο Tupac και ο Knight έφτασαν στο Club 662 αργότερα εκείνο το βράδυ, μια λευκή Cadillac πέρασε δίπλα τους και κάποιος που καθόταν στο πίσω κάθισμα πυροβόλησε τον Tupac τέσσερις φορές. Πέθανε στο νοσοκομείο έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

Ο Duane "Keefe D" Davis είναι το μόνο άτομο που έχει συνελήφθη για τον θάνατό του. Συνελήφθη μόλις το 2023 και αργότερα δήλωσε αθώος για φόνο πρώτου βαθμού. Ο Davis είναι ο θείος του Orlando Anderson και η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι σχεδίασε την επίθεση με τον ανιψιό του ως αντίποινα για τον καβγά στο καζίνο.

Ο Davis είναι πρώην αρχηγός της συμμορίας South Side Compton Crips και οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι είχε «διαγγείλει τον θάνατο» του ράπερ, ενώ η αστυνομία ισχυρίζεται ότι εκείνος είναι που πήρε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσει τον Tupac από έναν ανώνυμο συνεργό του.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ομολογίας το 2008, ο Davis παραδέχτηκε ότι όντως βρισκόταν στην λευκή Cadillac όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί εκείνο το βράδυ. Οι τρεις άνδρες που ήταν στο αυτοκίνητο μαζί του, ανάμεσά του και ο ανιψιός του, έκτοτε έχουν όλοι πεθάνει. Ο Davis στην ομολογία του επέμεινε ότι είναι αθώος και έκανε επίσης κινήσεις για να αποκρύψει βασικά στοιχεία στην υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι αποκτήθηκαν σε μια «παράνομη νυχτερινή έρευνα». Πρόκειται να δικαστεί τον Αύγουστο μετά από πολλαπλές αναβολές.

Η αγωγή, η συνωμοσία και η εμπλοκή του Sean "Diddy" Combs

Τώρα, όμως η οικογένεια του Tupac Shakur κατέθεσε αγωγή για «εσφαλμένο θάνατο». Στην αγωγή η οικογένεια ισχυρίζεται ότι υπήρξε μια «σύνθετη συνωμοσία» για τη δολοφονία του ράπερ.

Με την κατάθεση, η οικογένεια αμφισβητεί ότι η δολοφονία ήταν απλώς αντίποινα για τη συμπλοκή στο καζίνο και ελπίζει να αποκαλύψει και να εκθέσει άλλα άτομα που πιστεύουν ότι «εμπλέκονταν» στον θάνατο του Tupac. Η αγωγή κατονομάζει τον Davis, αν και είναι ξεχωριστή από τη δίκη στην οποία πρόκειται να εμφανιστεί το καλοκαίρι. Κατατέθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου στο Λος Άντζελες από τον αδελφό του Tupac, Morris Shakur, ο οποίος ενεργεί ως διαχειριστής της περιουσίας στη θέση του εκλιπόντος πατέρα του, Mutulu.

«Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του Tupac, το 2023, έγινε η πρώτη - και μοναδική - σύλληψη», αναφέρουν τα έγγραφα, που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το BBC.

Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι «αποκάλυψε την ύπαρξη μιας ευρύτερης, πιο σύνθετης συνωμοσίας για τη δολοφονία του Tupac», επικαλούμενη φερόμενα στοιχεία σε «σχετικά πρακτικά ενόρκων και σε ένα μεταγενέστερο ντοκιμαντέρ του Netflix». Αυτό, ισχυρίζεται, αποδεικνύει ότι η δολοφονία ήταν περίπλοκη και σχεδιασμένη, και όχι «απλά αντίποινα για προηγούμενη συμπλοκή».

Το ντοκιμαντέρ στο οποίο αναφέρεται είναι το Sean Combs: The Reckoning. Προβλήθηκε στο Netflix πέρυσι και επικεντρώθηκε στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του Sean "Diddy" Combs, αλλά περιελάμβανε επίσης κασέτες από μια αστυνομική ανάκριση όπου ο Davis ισχυρίστηκε ότι ο Combs του πρόσφερε 1 εκατ. δολάρια για να δολοφονήσει τον Tupac.

Ο Combs έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του ράπερ επανειλημμένα μέχρι τώρα και έχει επίσης επικρίνει το ντοκιμαντέρ ως «επαίσχυντο». Υπό το φως της σύλληψης του Davis, επανεμφανίστηκαν πλάνα από μια συνέντευξή του το 2019, στην οποία θυμόταν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία του Tupac το 1996.

Με πληροφορίες του ΝΜΕ/BBC





