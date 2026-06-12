Το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 - Πού θα δείτε τις βαθμολογίες στα μαθήματα, η διαδικασία για την λήψη SMS.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 που θα αποτελέσουν το προτελευταίο στάδιο πριν την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 που χιλιάδες υποψήφιοι περιμένουν να μάθουν σε ποια πανεπιστημιακή σχολή θα εισαχθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών ενώ η ανακοίνωση των Βάσεων όπως όλα δείχνουν δρομολογείται στην εκπνοή του Ιουλίου με επικρατέστερες ημερομηνίες τις 25 και τις 26 του μήνα.

Ο αριθμός των φετινών εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ανέρχεται σε 68.788 θέσεις, με τον ανταγωνισμό να παραμένει υψηλός σε αρκετές σχολές πρώτης προτίμησης. Η πανελλαδική εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε από αυξημένο βαθμό δυσκολίας σε αρκετά μαθήματα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον αριθμό των αριστούχων και κατ’ επέκταση τις σχολές υψηλής ζήτησης.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Η διαδικασία για να λάβουν SMS οι υποψήφιοι με τις βαθμολογίες τους

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τις επόμενες μέρες πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα για να καταχωρίσουν οι υποψήφιοι το κινητό τους τηλέφωνο και να λάβουν την ημέρα της ανακοίνωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη βαθμολογία τους σε κάθε μάθημα. Σε δεύτερο χρόνο με την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 θα λάβουν αντίστοιχο SMS με τη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας τους.

Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους υποψηφίους. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται και στους υποψηφίους τηςκατηγορίας 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση που δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες των ΓΕΛ-ΕΠΑΛ το 2025 ή το 2024. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα ενημερωθούν μόνο ως προς τη Σχολή επιτυχίας τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι (εκτός από την κατηγορία 10%) θα λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλήνιες, δηλαδή:

1. Στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ.

2. Τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν.

3. Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες.

4. Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε όσα μουσικά μαθήματα συμμετείχαν.

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Στην επόμενη φάση με ξεχωριστό μήνυμα θα ενημερωθούν για τη Σχολή επιτυχίας τους.

Η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα για τα Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026 μέσω SMS

Mόλις το ΥΠΑΙΘΑ ενεργοποιήσει την εφαρμογή https://smsresults.minedu.gov.gr και ανακοινώσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι των φετινών Πανελληνίων καλούνται να μπουν στο σύστημα και να καταχωρίσουν το κινητό τους τηλέφωνο ή να το επιβεβαιώσουν αν συμμετέχουν με το 10% ή ξαναδίνουν φέτος εξετάσεις.Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2026. Συγκεκριμένα απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια ο υποψήφιος θα μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του ή να τον τροποποιήσει. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που λαμβάνεται στο κινητό που δηλώνεται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Μάλιστα προς ενημέρωση των υποψηφίων σημειώνεται ότι αν έγινε καταχώριση λανθασμένου αριθμού, ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία και να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην εφαρμογή έως 2 φορές.

results.it.minedu.gov.gr: Εδώ θα μάθετε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Από το ΥΠΑΙΘΑ διευκρινίζεται ότι πέραν της ενημέρωσης μέσω SMS οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την online εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Φυσικά δεν ξεχνάμε και τον παραδοσιακό τρόπο ανακοίνωσης των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν στα Λύκεια τους και να δουν τις βαθμολογίες τους αναρτημένες σε εμφανές σημείο με την υποσημείωση όμως ότι δεν θα φαίνονται τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα και επώνυμο) αλλά για λόγους προσωπικών δεδομένων η αναφορά του εκάστοτε βαθμού θα γίνεται βάσει του οκταψήφιου κωδικού συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2026.