Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια εξεταστική χρονιά χωρίς μεγάλες ανατροπές για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές - Πώς θα κινηθούν οι βαθμολογίες.

Με την ολοκλήρωση των Πανελληνίων 2026 για τα ΓΕΛ έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων καθώς οι αποτιμήσεις για το πώς κινηθήκαν τα θέματα σε κάθε Πεδίο ώστε να διαμορφωθεί σιγα σιγά μια εικόνα για την πορεία των Βάσεων 2026.

Μιλώντας στο Dnews ο φιλόλογος Αλέξανδρος Σουλιώτης για τις επιδόσεις των υποψηφίων στα φιλολογικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξηγεί ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σκιαγραφείται μια εικόνα σχετικής σταθερότητας, χωρίς ενδείξεις για έντονες ανατροπές στις βάσεις των σχολών του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.

Σε γενικές γραμμές, τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται απαιτητικά αλλά διαχειρίσιμα για τους υποψηφίους που είχαν οργανωμένη και συστηματική προετοιμασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η εξέταση σε όλα τα μαθήματα κινήθηκε εντός της ύλης, χωρίς ακραίες δυσκολίες ή απρόβλεπτες απαιτήσεις, ωστόσο απαιτούσε ουσιαστική γνώση, κατανόηση και κριτική σκέψη.

Ιδιαίτερα στα φιλολογικά μαθήματα, οι μαθητές κλήθηκαν να συνδυάσουν απομνημόνευση και ανάλυση, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται η πραγματική διαβάθμιση μεταξύ άριστων, πολύ καλών και μέτριων επιδόσεων. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες, ενώ όσοι παρουσίασαν ελλείψεις πιθανότατα αντιμετώπισαν δυσκολίες σε πιο σύνθετα ζητούμενα τονίζει ο κ. Σουλιώτης.

Παρά τα θετικά στοιχεία στη συνολική εικόνα των θεμάτων, δεν λείπει η διαχρονική συζήτηση γύρω από τον ρόλο της αποστήθισης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Τα θέματα επέτρεπαν τη διαβάθμιση της επίδοσης των υποψηφίων, διακρίνοντας με σαφήνεια το επίπεδο προετοιμασίας τους. Το αρνητικό φυσικά εντοπίζεται στο γεγονός ότι έχει πλέον παγιωθεί να επιβραβεύεται η παπαγαλία ιδιαίτερα σε μαθήματα όπως η Ιστορία.»

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Πού θα κινηθούν βαθμολογικά οι υποψήφιοι σε Αρχαία, Λατινικά και Ιστορία

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις και με την επιφύλαξη της τελικής βαθμολόγησης, δεν διαφαίνονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οι βαθμολογικές κατανομές φαίνεται να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση για σχετικά σταθερές βάσεις στις περισσότερες σχολές του 1ου Πεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, στα Αρχαία Ελληνικά αναμένεται σημαντική συγκέντρωση υποψηφίων στη βαθμολογική ζώνη 11–13, γεγονός που επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του μαθήματος στη διαμόρφωση των υψηλών επιδόσεων. Στα Λατινικά, η πλειονότητα των βαθμολογιών εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή 15–17, ενώ στην Ιστορία οι περισσότεροι υποψήφιοι αναμένεται να συγκεντρωθούν στο εύρος 14–16. Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η βασική βαθμολογική ζώνη εκτιμάται μεταξύ 13–15.

Καταλήγοντας ο Αλέξανδρος Σουλιώτης τονίζει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια εξεταστική χρονιά χωρίς μεγάλες ανατροπές για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές. Οι Βάσεις αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως από το πλήθος των πολύ υψηλών βαθμολογιών και λιγότερο από γενικευμένες μεταβολές στο σύνολο των επιδόσεων. Εφόσον οι πρώτες εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, οι Νομικές Σχολές και τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου αναμένεται να κινηθούν κοντά στα επίπεδα του 2025, με ήπιες μόνο αυξομειώσεις και χωρίς εικόνα γενικευμένης ανατροπής.