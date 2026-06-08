Πανελλήνιες 2026: Τελευταία «μάχη» σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ – Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 έχει ξεκινήσει, με χιλιάδες υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να περιμένουν πλέον το επόμενο μεγάλο ορόσημο: την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Μετά το τέλος των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στον υπολογισμό των μορίων, τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και, φυσικά, στις Βάσεις Εισαγωγής που θα κρίνουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου. Η διαδικασία βαθμολόγησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ξεκινώντας από τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και συνεχίζοντας στα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών δεν σημαίνει και το τέλος της διαδικασίας. Ακολουθεί η ολοκλήρωση της βαθμολόγησης στα Ειδικά Μαθήματα, όπως οι ξένες γλώσσες, το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, καθώς και τα μουσικά μαθήματα, ενώ στη συνέχεια θα ενσωματωθούν και οι επιδόσεις των υποψηφίων στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ και τις ειδικές σχολές. Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά και τελευταίο τα Ισπανικά.

Με την ανακοίνωση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους. Ωστόσο, η ίδια βαθμολογία δεν οδηγεί απαραίτητα στον ίδιο αριθμό μορίων για όλες τις σχολές. Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει καθορίσει συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας για τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, οι βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές του τμήματος που ενδιαφέρει τον υποψήφιο και το άθροισμα μετατρέπεται στα τελικά μόρια. Για τον λόγο αυτό, δύο υποψήφιοι με ακριβώς τους ίδιους βαθμούς μπορεί να συγκεντρώσουν διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τις σχολές που επιλέγουν.

Μετά την έκδοση των βαθμολογιών θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους, έχοντας πλέον σαφή εικόνα των επιδόσεών τους. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία λειτουργεί ως προϋπόθεση συμμετοχής στην επιλογή για κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και υποψήφιοι με σχετικά υψηλές βαθμολογίες μπορεί να αποκλειστούν από συγκεκριμένες σχολές εάν δεν καλύπτουν την απαιτούμενη ΕΒΕ.

Πανελλήνιες 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν εύκολα, γρήγορα και αυτόματα τα μόρια τους μέσα από την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας όταν τεθεί σε εφαρμογή. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν αν είναι υποψήφιος ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ. Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξουν σε ποια ομάδα προσανατολισμού ανήκουν. Τέλος, θα βάλουν τις βαθμολογίες του κάθε μαθήματος σας στην ειδική κατηγορία. Στη συνέχεια θα δουν μία σελίδα με τα τμήματα και πόσα μόρια συγκεντρώνετε σε κάθε σχολή.Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλήνιες 2026 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

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Ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων:

Υποψήφιος για το 1ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία: 17

Αρχαία Ελληνικά: 18,6

Ιστορία: 20

Λατινικά: 20

συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία: 30%

Αρχαία Ελληνικά: 30%

Ιστορία: 20%

Λατινικά: 20%

Νομική Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ

Υποψήφιος για το 2ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία: 14,6

Φυσική: 18,7

Χημεία: 19,4

Μαθηματικά: 19

συγκεντρώνει για την Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 18.110 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία: 20%

Φυσική: 30%

Χημεία: 20%

Μαθηματικά: 30%

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας- ΕΜΠ

Πότε αναμένονται οι Βάσεις 2026

Το τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο είναι η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής και των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια, τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές και τις λοιπές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των τελευταίων ετών, οι Βάσεις 2026 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τη φετινή διαδικασία των Πανελληνίων και ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο βήμα χιλιάδων νέων.