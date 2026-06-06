Στις 20 και 22 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των Μουσικών Μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026. Οι εξετάσεις αφορούν τα μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα με μουσικό αντικείμενο.
Ειδικότερα, η εξέταση στα Μουσικά Μαθήματα είναι προαπαιτούμενο για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης. Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες και τριάντα λεπτά, ενώ στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής εκτέλεσης διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά ανά υποψήφιο.
Πανελλήνιες 2026: Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο με τα εξεταστικά κέντρα για τα Μουσικά Μαθήματα