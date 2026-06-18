Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο θάνατος του υπαξιωματικού καταγράφτηκε μερικές ώρες πριν από την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο υπαξιωματικού χθες Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, πεσόντα σε «μάχη» στην οποία τραυματίστηκαν άλλοι επτά στρατιωτικοί, ανάμεσά τους αξιωματικός.

Ο 29χρονος επιλοχίας «έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», αναφέρει ανακοινωθέν τους.

Οι υπόλοιποι επτά στρατιωτικοί υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας ή ελαφριά τραύματα.

Ο θάνατος του υπαξιωματικού καταγράφτηκε μερικές ώρες πριν από την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των μαχών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ.

Ο στρατός του Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις με πάνω από 3.800 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, καταλαμβάνοντας τμήμα του.

Στην ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς, 31 στρατιωτικούς και συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων, από τη 2η Μαρτίου.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ