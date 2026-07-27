Ζεστός και ξηρός ο καιρός αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Ανεβαίνει και άλλο ο υδράργυρος από την επόμενη εβδομάδα.

Γενικά αίθριος και ξηρός αναμένεται να παραμείνει ο καιρός το επόμενο πενθήμερο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, με τη ζέστη να κορυφώνεται αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και στη συνέχεια να παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση.

Όπως επισημαίνει, η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας και στην Αττική.

Περιορισμένη πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες

Όσον αφορά τα μετεωρολογικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν φαίνεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία, καθώς οι πιθανότητες για βροχές ή καταιγίδες παραμένουν περιορισμένες. Μόνο λίγες τοπικές απογευματινές μπόρες μπορεί να εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ισχυροί άνεμοι και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν, ωστόσο, οι άνεμοι, καθώς πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ενισχύοντας το αίσθημα δροσιάς αλλά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού την επόμενη εβδομάδα, ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά θα υπάρξει σταδιακή και κατά τόπους αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

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