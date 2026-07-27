Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας: Ένας 25χρονος εργαζόμενος νεκρός από την έκρηξη και την φωτιά σε εργοστάσιο ξυδιού – Στις φλόγες οι εγκαταστάσεις

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και οδήγησε σε φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν απανθρακωμένη την σορό 25χρονου εργαζομένου στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο εκκωφαντικός κρότος έγινε αισθητός μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

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Οι πυροσβέστες, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, πραγματοποίησαν έρευνες στο εσωτερικό του εργοστασίου για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων. Για το περιστατικό έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και την καταστροφική πυρκαγιά.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν αυτή την ώρα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους σε δύσκολες συνθήκες καθώς η φωτιά καίει ολοσχερώς το εργοστάσιο και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει από άκρη τον ουρανό της Κορινθίας. Η φωτιά έχει ξεσπάσει και κατακαίει το εργοστάσιο ξυδιού.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ώρα της έκρηξης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πέντε εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο, με τις Αρχές να ερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Η ισχύς της έκρηξης προκάλεσε σοκ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Χαρακτηριστικά, κάτοικοι ανέφεραν ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 έως 15 χιλιομέτρων, με αρκετούς να θεωρούν αρχικά ότι είχε σημειωθεί σεισμός.

Έκρηξη στα Εξαμίλια Κορινθίας: Τραυματίας εργαζόμενος από κοντινή οικοδομή

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκε και ένας εργαζόμενος σε κοντινή οικοδομή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας, καθώς τραυματίστηκε από θραύσματα που εκτοξεύτηκαν δεκάδες μέτρα μακριά από το εργοστάσιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

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Ένας νεκρός απανθρακωμένος μέσα στο εργοστάσιο: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η σορός εντοπίστηκε ενώ οι δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντός του εργοστασίου. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το εργοστάσιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης ήταν 5 εργαζόμενοι που έτρεξαν να βγουν στην έξοδο μόλις αντιλήφθηκαν τον κρότο. Δυστυχώς οι τέσσερις κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια και μόνο ένας νεαρός εργαζόμενος δεν τα κατάφερε και εντοπίστηκε απανθρακωμένος από τις πυροσβεστικές αρχές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081699265730990416}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081696870921867629}

Εξαμίλια: Αγωνία για εγκλωβισμένους μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκονται και άλλα άτομα εγκλωβισμένα ή μέσα στους χώρους του εργοστασίου, το οποίο καίγεται ολοσχερώς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μία σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιβεβαιώνοντας τη δραματική τροπή που πήρε το περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι συνθήκες στο σημείο παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες λόγω της έντασης της φωτιάς, των υψηλών θερμοκρασιών και της μεγάλης καταστροφής που έχει προκληθεί στις εγκαταστάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9b7wz96xv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρές πυροσβεστικές στο σημείο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το korinthos-tv.gr. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Παράλληλα, στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχθεί και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9bwyjuthg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κορινθία: Μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια – Έρευνες για εγκλωβισμένους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Οι πυροσβέστες επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ουρανού της περιοχής. Παράλληλα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν έρευνες στο εσωτερικό του εργοστασίου για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων σε χώρους του εργοστασίου.

«Κόλαση» φωτιάς μετά από απανωτές εκρήξεις

Σύμφωνα με το korinthos-tv.gr ένας δυνατός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Λίγο αργότερα, οι φλόγες άρχισαν να κατακαίνε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ στο σημείο σημειώνονται συνεχείς εκρήξεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Παράλληλα, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκρηξη και η μεγάλη φωτιά. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται, με κύριο στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

{https://www.youtube.com/shorts/MnuKcU1U70U}

Κορινθία: Ένας νεκρός από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό ατόμου, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό. Για τη φωτιά έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.