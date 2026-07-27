Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081665475193229818}