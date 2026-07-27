«Θα εξαντλήσουμε όλες τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για το ζήτημα της ακρίβειας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις στο θέμα της ανόδου των τιμών στα καύσιμα, αν χρειαστεί. Όπως τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «υπάρχει ένα ποσό στην άκρη 200 εκ. ευρώ για τον λόγο αυτό».

Ο κ. Χατζηδάκης, αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά και εδώ υπάρχουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες με τελευταία τη συμφωνία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, για τη συγκράτηση και μείωση των τιμών σε εκαντοντάδες είδη από τον Σεπτέμβριο.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις προτάσεις της για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι δεν περιμένουμε από κανέναν μαθήματα ευαισθησίας και «θα εξαντλήσουμε όλες τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα».

Μέτρα ΔΕΘ

Σε ότι αφορά στη ΔΕΘ και το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, είπε ότι αναμένεται να κινηθούν σε δυο βασικούς πυλώνες, την μείωση της φορολογίας και ειδικά στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και στην περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

«Στόχος η αυτοδυναμία, θα κάνει μικρή ζημιά το κόμμα Σαμαρά»

Ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε ότι «ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία» και σε ότι αφορά την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά, «δεν είναι ευχάριστο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι στην ΝΔ, αλλά αν κάνει τελικά κόμμα, θα κάνει μικρή ζημιά στην ΝΔ και πολύ μεγαλύτερη στην πολιτική του παρακαταθήκη».

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Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε ότι «δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προσπέρασε το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος με το ίδιο στιλ, τις ίδιε υποσχέσεις και τα ίδια ποσοστά».

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