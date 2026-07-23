Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά καυσίμων, καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου περιορίζει αισθητά το όφελος της προηγούμενης στήριξης στην αντλία και επαναφέρει την αμόλυβδη κοντά, ή ακόμη και πάνω, από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την πορεία των διεθνών τιμών και εξετάζει τα περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης, εφόσον συνεχιστούν οι ανοδικές πιέσεις. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου Brent, με πιθανό χρονικό ορίζοντα για τις επόμενες κινήσεις τα τέλη Ιουλίου και, ενδεχομένως, ήδη την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο το ντίζελ

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης. Η σημασία του ντίζελ θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η τιμή του δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μετακίνησης, αλλά μεταφέρεται ευρύτερα στην οικονομία μέσω του κόστους παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις τελικές τιμές.

Το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης άφησε ανοιχτό και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στις διεθνείς αγορές αξιολογείται σε καθημερινή βάση και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού, την πορεία της οικονομίας και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, προτεραιότητα σε μια πρώτη φάση αναμένεται να δοθεί στο ντίζελ, ακριβώς λόγω της ευρύτερης επίδρασής του στην παραγωγική αλυσίδα και στις μεταφορές. Παράλληλα, περιέγραψε ένα ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές περιβάλλον, με την τιμή του αργού να έχει κινηθεί σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών.

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Πρόσθετες πιέσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ των οποίων οι καταστροφές σε διυλιστήρια στον Περσικό Κόλπο και οι περιορισμοί στις εξαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση για μέτρα προστασίας των καταναλωτών και της οικονομίας.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, αναφέροντας ότι από την αρχή του έτους έχουν ήδη διατεθεί 800 εκατ. ευρώ, ενώ παραμένουν διαθέσιμα επιπλέον 200 εκατ. ευρώ. «Παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, πάντως, δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» ούτε το ύψος ούτε η μορφή μιας ενδεχόμενης νέας παρέμβασης. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να συνδεθούν άμεσα με την πορεία των διεθνών τιμών τις επόμενες ημέρες και με το κατά πόσο οι ανατιμήσεις θα συνεχίσουν να περνούν στις τιμές λιανικής.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί πρωτοβουλία των διυλιστηρίων, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών έως το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, χωρίς την παρέμβαση αυτή η βενζίνη θα ήταν περίπου 10 λεπτά ακριβότερη ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 5 λεπτά.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των διεθνών τιμών, ωστόσο, έχει πλέον απορροφήσει σημαντικό μέρος αυτής της ελάφρυνσης. Η αμόλυβδη προσεγγίζει εκ νέου τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, εντείνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.