Η εξαγγελθείσα μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, που θα χρηματοδοτηθεί από τη συνεισφορά των HELLENiQ ENERGY και Motor Oil ύψους 40 εκατ. ευρώ, κινδυνεύει να απορροφηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού.

Η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να εξανεμίσει πριν ακόμη εφαρμοστεί το κυβερνητικό σχέδιο για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, καθώς οι συνθήκες στην αγορά έχουν μεταβληθεί σημαντικά από τη στιγμή που ελήφθη η σχετική πρωτοβουλία.

Όταν η κυβέρνηση ξεκίνησε τις επαφές με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, η τιμή του Μπρεντ είχε αποκλιμακωθεί κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι, δημιουργώντας την προσδοκία ότι μια περιορισμένη παρέμβαση θα μπορούσε να συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις και οι αναταράξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου οδηγούν εκ νέου το Μπρεντ πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, μεταβάλλοντας πλήρως τα δεδομένα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εξαγγελθείσα μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, που θα χρηματοδοτηθεί από τη συνεισφορά των HELLENiQ ENERGY και Motor Oil ύψους 40 εκατ. ευρώ, κινδυνεύει να απορροφηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού. Έτσι, η παρέμβαση, η οποία σχεδιάστηκε υπό διαφορετικές συνθήκες, ενδέχεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις τελικές τιμές που θα πληρώσουν οι καταναλωτές.

Η ανοδική πορεία των τιμών αποτυπώνεται πλέον και στα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων. Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,976 ευρώ ανά λίτρο, απέχοντας πλέον ελάχιστα από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανήλθε στα 1,842 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων συνεχίζονται.