Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων του 2026, καθώς από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η αγορά μπαίνει επίσημα σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του έτους. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές σχεδόν επτά εβδομάδες για αγορές σε μειωμένες τιμές.

Οι επιχειρήσεις προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα τονώσει την κατανάλωση, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο που μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ανοιχτά τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από 11:00 έως 20:00, αν και κάθε επιχείρηση αποφασίζει αν θα ανοίξει ή όχι τις πόρτες της.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με προγραμματισμό και να μην παρασύρονται αποκλειστικά από τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται:

στην ποιότητα των προϊόντων,

στη σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων,

στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών,

στις αποδείξεις αγοράς, που πρέπει να φυλάσσονται μέχρι να διαπιστωθεί ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή.

Είναι επίσης χρήσιμο να καταρτίζεται λίστα με τις πραγματικές ανάγκες πριν από τις αγορές, ώστε να αποφεύγονται οι παρορμητικές δαπάνες.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Η νομοθεσία είναι σαφής ως προς τον τρόπο παρουσίασης των μειωμένων τιμών.

Σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία αυτό πωλήθηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρες, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής με διάφορους τρόπους, όπως:

ποσοστό έκπτωσης (π.χ. -30%),

συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης (π.χ. 20 ευρώ έκπτωση),

αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής,

ή με διαγραμμένη την αρχική τιμή και εμφανή τη νέα μειωμένη τιμή.

Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώνουν αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Οι προσδοκίες της αγοράς

Ο εμπορικός κόσμος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για τη φετινή εκπτωτική περίοδο. Η αυξημένη τουριστική κίνηση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις πωλήσεις, ωστόσο οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη πολλών νοικοκυριών.

Παρά τις προκλήσεις, οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το λιανεμπόριο, προσφέροντας στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να αποκτήσουν προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές.