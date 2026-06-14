Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί σημαντική ευκαιρία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο μία από τις πιο αναμενόμενες περιόδους για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών σε διάφορα προϊόντα.

Για το 2026, οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες από επτά εβδομάδες για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε χαμηλότερες τιμές.

Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί σημαντική ευκαιρία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϊόντα που χρειάζονται σε πιο προσιτές τιμές, ενώ τα καταστήματα επιδιώκουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να ανανεώσουν τα αποθέματά τους ενόψει της νέας εμπορικής περιόδου.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου. Για το 2026 η ημέρα αυτή είναι η 19η Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Η δυνατότητα αυτή δίνει στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για αγορές και συμβάλλει στην αύξηση της εμπορικής κίνησης.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές. Η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζεται με σαφήνεια τόσο η παλαιά όσο και η νέα μειωμένη τιμή, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να διαπιστώσει το πραγματικό όφελος από την αγορά του. Επιπλέον, όταν προβάλλονται ποσοστά έκπτωσης, αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να μην παραπλανούν το κοινό.

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Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους καταναλωτές να καταρτίζουν μια λίστα με τις πραγματικές ανάγκες τους πριν ξεκινήσουν τις αγορές, να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων και να κρατούν πάντα τις αποδείξεις των αγορών τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις προσφορές και να αποφύγουν περιττές δαπάνες.

Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά και να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης για χιλιάδες νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.