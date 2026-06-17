Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.

Με τα τέσσερα ματς του 11ου και του 12ου ομίλου ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, απόψε και τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ το ματς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία επίσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Γκάνα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Παναμά, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) το Ουζμπεκιστάν αντιμετωπίζει την Κολομβία.

Το πρόγραμμα

17/06 20:00 Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17/06 23:00 Αγγλία - Κροατία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

18/06 02:00 Γκάνα - Παναμάς (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

18/06 05:00 Ουζμπεκιστάν - Κολομβία (ΕΡΤ 1)